Две трети депутатов уже подали документы, без которых с понедельника в парламент нельзя будет попасть

Две трети литовских депутатов уже подали документы, без которых с понедельника в парламенте нельзя будет попасть, сказал канцлер парламента Модестас Гелбуда.

"Можем порадоваться тому, что, по данным на 5 января, уже 90 депутатов представили документы, эти депутаты смогут попасть в парламент в обычном порядке", – сказал Гелбуда в четверг в интервью LRT.

По словам канцлера, большинство подавших документы были привиты.

Парламент в конце декабря принял поправки к Уставу, согласно которым с января депутаты смогут попасть в здание только с документом, подтверждающим факт вакцинации от COVID-19 или того, что человек переболел коронавирусом.

Канцлер подчеркнул, что депутаты могут предъявить и действующий отрицательный результат теста на COVID-19.

По действующему порядку, депутаты должны до 6 января представить необходимые документы в канцелярию, а до 10 января – отрицательный результат теста на COVID-19. Если этого не сделать, то с 11 января их депутатские карты не будут работать, в парламент они не попадут.

"Время у депутатов еще есть, его немало, я верю, что большинство представит данные и сможет попасть в парламент и выполнять свою работу", – сказал канцлер.

Он признал, что из-за нового порядка "могут быть определенные действия и провокации", однако сотрудники Департамента охраны руководства уже подготовлены к "реакции на действия депутатов, которые идут вразрез с установленным порядком".

Согласно новому порядку, эти требования распространяются и на встречи депутатов с избирателями в закрытых помещениях и на встречах с приглашенными в парламент гостями.

Сейчас "паспорт возможностей" требуют у всех посетителей парламента и журналистов, работников канцелярии.

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