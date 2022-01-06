"(Не) Простая" музыкальная история Артура и Эдгара Сабило: "У нас такой семейный подряд"

На этот раз в студии "(Не) Простых историй" два собеседника - это музыканты Артур и Эдгар Сабило: отец, который не требовал, чтобы дети шли по его стопам, и сын, который все же взял пример с отца и стал серьезно заниматься музыкой, как и дочь Артура. В "семейном подряде" Сабило музицируют все и делают это виртуозно.

Поэтому наша последняя "(Не) Простая история" целиком посвящена музыке и тому, какую роль она может играет в семье, а также литовской музыкальной культуре, частью которой является ромский (цыганский) коллектив "Sare Roma" и созданный нашими собеседниками международный канал "Relax music on air". Об этом Артур и Эдгар Сабило рассказывают в интервью ведущему Эрнесту Алесину.

- Сегодня у нас целая династия замечательных людей. Разрешите представить, Артур и Эдгар Сабило. Они замечательные музыканты, инструменталисты. Сейчас будем разбираться, чем Вы так известны и известны ли. Поводом для сегодняшнего разговора стал Ваш новый проект. Это первый литовский канал релакс музыки. Артур, что это за канал? Откуда появилась эта идея, и чего Вы уже добились?

Артур Сабило: – В принципе, эту идею я вынашивал довольно-таки давно. У меня уже был опыт открытия музыкального детского канала с колыбельными. После это меня как-то привлекало. Я давно уже хотел перейти в социальные сети, быть современным. Я вынашивал эту идею года 3-4, а после предложил семье, вот почему мы здесь вместе. Сын тоже музыкант, композитор. Там нужны обязательно композиторские способности, ведь без этого будет довольно трудно. У меня ещё есть дочка, которая этим занимается. У нас такой семейный подряд.

- Давайте подробнее про семейный подряд. Для многих Артур Сабило является руководителем коллектива музыкальной части известного коллектива "Sare Roma". Ты не только художественный руководитель, но ещё и играешь, делаешь аранжировки. Ты привлёк и свою семью. С семьи мы и начнём. Расскажи, пожалуйста, о своих родителях. Откуда на самом деле в Вашей крови столько музыки?

Foto: Facebook

А.С.: – Ну, на самом деле, всё пошло, наверное, не от родителей, а от бабушки, которая готовила меня с раннего возраста. Кстати, это была игра на фортепиано, а не на гитаре. Где-то к 5-ти годам она меня уже готовила к поступлению в музыкальную школу, чтобы уже к 6 я пошёл туда. Отец у меня был заводской директор цеха, мать тоже на заводе работала. Что касается музыки, то это, наверное, больше от бабушки. Она меня готовила и прививала любовь к музыке.

Поступил я вообще на виолончель. Когда я пришёл поступать, то мне сказали, что "мальчик, с таким слухом на фортепиано играть нельзя, там всё видно". Именно поэтому я и поступил на виолончель, а уже после 8 класса я перевёлся на гитару. В те годы я тоже смотрел на все эти рок-группы, такие вещи и гитара мне очень нравилась, поэтому я ещё освоил и её. После уже пошло, поехало, были народные оркестры и симфонические, что угодно. Везде быть по чуть-чуть.

- Давай ещё заглянем в детство. В какой школе ты учился?

А.С.: – В 30-ой вильнюсской школе в Жирмунай.

- В те времена люди, которые ходили в музыкальную школу, мечтали создать свою группу. Было ли желание создать свой коллектив в школе или же это случилось уже позже?

– Наверное, это случилось сразу же после школы, поскольку в школе не было особо времени этим заниматься. В 8 классе меня настигла любовь, а после 10 класса я сразу же женился, и появились эти прекрасные дети. До сих пор у нас всё прекрасно с женой. Вот так вот было. Уже после того, как я женился, начал работать. Тогда, наверное, уже сразу появились какие-то мысли о группах. Я вообще такой человек больше не публичный, мне больше нравится присутствовать сзади, что-то творить. В принципе, на протяжении всей моей творческой жизни именно так это и получается. Я где-то сижу творю, иногда выступаю.

- Скажем так, тебя привела сюда любовь к детям и возможность познакомить всех с Эдгаром. Следующий мой вопрос будет связан с литовскими исполнителями. К тебе обращаются за помощью довольно много известных людей в стране, тебя знают. Не видят, потому что ты прячешься, но знают. Мог бы ты рассказать о своём опыте с литовскими музыкантами? Меняется ли что-то за последние годы в лучшую сторону, исходя из твоего последнего опыта?

А.С.: – Да, я скажу так, время и музыка очень сильно меняются. В основном, наверное, если смотреть в сторону аранжировщика, то больше всего сделал для такого исполнителя, как Витаутас Шишкаускас. Это был 2000 год. С тех пор музыка меняется, мы ведь всё это видим. Она отличается по репертуару. Мы смотрим, как композиторы сейчас сочиняют эти песни. В те годы или 90-ые каждый коллектив был узнаваем чуть ли не с первых нот. На сегодняшний день я со своим многолетним опытом иногда не могу понять с первых нот, кто является исполнителем. Аранжировки стали довольно одинаковыми, всё стало фирменное, как мы привыкли называть. Особенно, что касается литовского шоу-бизнеса, многие даже стесняются… Именно поэтому музыка и меняется со временем. У меня был опыт, когда меня попросили написать песню Миронасу. Было очень приятно работать, поскольку Миронас приятный человек, высокий профессионал. Эта песня сейчас кстати тоже эфире.

- Как случилось, что в твоей семье оба ребёнка начали заниматься музыкой, точнее не просто музыкой, а уже работают с тобой и без тебя?

А.С.: – Совершенно верно. Это случилось скорей всего потому, что огромную роль сыграла их мать, моя жена. Она всё-таки большую часть времени посвятила детям, воспитанию всего, вплоть до вкуса. Да, с музыкальной стороны они смотрели, чем я занимаюсь. Честно признаться? Я не очень хотел почему-то, чтобы они занимались музыкой, поскольку были тяжёлые годы, разные формы этого музицирования. Однако я очень горжусь сыном. Он потом расскажет.

Дочка, например, пришла в 6 лет и сказала, что хочет играть на скрипке. Я чуть не упал со стула. Я как представил... Кстати, она сама это сказала, я не просил. Я никогда не упрашивал детей заниматься чем-то. Я просто помогал и как-то вот так направлял. У сына, например, перелом случился где-то к окончанию музыкальной школы. Вот у него что-то в голове "Раз!", и вот так он стал заниматься. Он очень большой трудяга.

- Давай мы трудягу и спросим. Твой папа строгих правил? Многие, с кем я разговаривал, рассказывали, что папа требовательный. Он дома тоже требовательный?

Эдгар Сабило: – Знаете, по отношению к музыкальной успеваемости, с меня никто никогда ничего не требовал. Я хотел сам. Про переломный момент ближе к концу обучения в музыкальной школе я могу даже сказать точнее. Он случился в лет 12-13, чуть раньше. Я пошёл на экскурсию в российское посольство, где нам начали рассказывать про одну программу "Помощь соотечественникам бывших стран СССР", сообщив о бесплатном обучении в России и получении определённой стипендии. Как-то я очень загорелся этой идеей и захотел там учиться. У меня это всё как-то наслоилось. Уже 12-13 лет я понял, что, кроме музыки, мне ничего не нужно, я не хочу. Я себя уже видел там. Сколько я себя помню, всегда видел свой путь в музыке. Чем дальше я занимаюсь музыкой, тем больше мне это нравится.

- Что было первым Театрально-музыкальная литовская академия или же Гнесинка, которую ты закончил?

Э.С.: – Было всё вместе!

- Ты одновременно учился в Литве и России?

Э.С.: – Я учился в России на заочном отделении, а в Литве на очном. Ещё в Голландии полгода. Стажировка.

Foto: Facebook

- Что тебя заставило обратить свой взор обратно и осесть здесь, поскольку сегодня ты преподаёшь, играешь не в одном коллективе, ещё делаешь что-то своё и занимаешься семейным проектом? Когда ты всё это успеваешь?

Э.С.: – Наверное, мне просто хочется это всё успеть. На самом деле, я и многим жертвую ради того, чтобы это всё успеть. Опять же, вернёмся к любви к музыке. Если ты это не любишь, то не успеешь. Всё можно успеть.

- Твоё личное мнение о том, как сегодня выглядит молодой литовский музыкальный истеблишмент? Мне показалось, что в Литве произошёл большой и качественный перелом в музыке, в том числе живой, исполнителей. С кем тебе доводилось или доводится встречаться? С кем ты работаешь или общаешься? Кого не стыдно показать за границей?

Э.С.: – На самом деле, Литва очень богата на хороших музыкантов. Это как инструменталисты, так и хедлайнеры певцы. Например, я работаю… Начну, наверное, со своего проекта. Мы играем на джазовых фестивалях, так как я джазовый музыкант, пианист по профессии. У меня есть своё интернациональное трио. Там играет барабанщик Дариус Рудис, контрабасист Армас Саян и я. Мы выступали в Латвии на джазовом фестивале, в Литве во многих местах играли.

Много где я ещё работаю. Есть и коммерческие проекты, например, такой певец Petras Daunys, Martynas Vilius, наша любимая Sare Roma. Что ещё… Есть один латинский проект с испанкой. Недавно познакомился с одним человеком из Африки, и у нас тоже появился такой небольшой бенд. Очень много есть хороших исполнителей, с которыми приятно работать. С некоторыми из них я уже даже был за границей, и мы прекрасно поддерживаем уровень. Ещё есть один очень интересный проект фольклорной музыки с Лореттой (фамилия). Мы тоже ездили недавно на джазовый фестиваль в Калининград. Очень много хороших исполнителей. Кроме того, и время такое, что мы уже можем брать информацию много откуда, поэтому уровень исполнителей очень растёт.

- Один общий вопрос. Когда Вы уезжаете за границу, неважно в составе какого именно коллектива, то всё равно представляете нашу страну. Для Вас это имеет какое-то значение? Вы как-то ощущаете, что куда бы и с какой бы музыкой не пришли, всё равно говорят, что это музыканты из Литвы? Это что-то значит для Вас?

А.С.: – Абсолютно. Мы очень гордимся, что здесь родились и живём. Здесь прекрасно жить, и хорошая аура для работы. Город наш очень уютный. Например, я от больших городов устаю, мне они не очень нравятся, поскольку там много суеты. Возможно, это от моего характера внутреннего.

Э.С.: – Я очень горд, что представляю такую страну, как Литва, поскольку она мне дала всё. Я очень горжусь этим и всегда подчеркиваю, поскольку мне очень приятно, что меня зовут из Литвы. Например, когда я езжу в Россию, то очень часто все удивляются и спрашивают. Музыканты должны хотя бы немного знакомить с другой культурой, и я всегда стараюсь нашу страну презентовать в самом лучшем её виде.

- Какие у тебя отношения с сестрой? Вы выступаете вместе, она ведь прекрасная скрипачка?

Э.С.: – Ну, у меня хорошие взаимоотношения с сестрой. Всё хорошо.

- Есть позитивные изменения в Литве за последние годы, которые очень очевидны. Они связаны с отношением к людям другой национальности в нашей стране. Не всё и не сразу, но есть. В составе коллектива "Sare Roma" вы, наверное, выступали не десятки, а даже сотни раз. Их часто приглашают выступить в регионах страны. На него смотрят, как на этнический коллектив. Есть ли какое-то изменение в отношении к цыганам в Литве и к музыке? Это всегда праздник. Всё весело. Однако Вы на себе ощущаете это, поскольку вы в этом коллективе. Света больше стало? Радости больше в глазах людей, которые вас встречают?

А.С.: – Знаешь, я и тьмы не видел. Я Иштвана знаю уже очень давно. В 2010 году он просто пригласил меня с ним работать, вот уже 11 год идёт. Во-первых, они сами все очень позитивные, весь коллектив. Это просто очень светлые и добрые люди. Я очень много с ними объездил, наверное, даже больше, чем Эдгар, поскольку он всё же приглашенный на некоторые проекты Sare Roma. Я же постоянно с ними. Сколько в Литве я объездил мест с концертной деятельность, меня просто поразило, насколько люди относятся. Теплота. Светлота. У нас такой довольно семейный коллектив.

- Мы подготовили для Вас вопросы. Отвечать можно односложно или подробно. По очереди, начнём со старших. Какой цвет: жёлтый, зелёный или красный?

А.С.: – Зелёный.

Э.С.: – Красный.

- Самый красивый город Литвы?

А.С.: – Вильнюс.

Э.С.: – Только Вильнюс.

- Самый красивый город мира?

А.С.: – Вильнюс тоже.

Э.С.: – Затрудняюсь, их настолько много. Давайте выберем Вильнюс, поскольку он притягивает назад.

- Если не Литва, то какая страна?

А.С.: – Литва.

Э.С.: – У меня нет ответа на этот вопрос. Не знаю, только Литва.

- Место или места, которые иностранец должен увидеть в Литве?

А.С.: –Ну, их довольно много. Это может быть и весь центр Вильнюса. Старый город. Тракайский замок.

Э.С.: – Согласен.

- Дом или квартира?

А.С.: – Скорее дом.

Э.С.: – Квартира.

- Кто занимается домашним хозяйством в Вашей семье?

А.С.: – Мама.

Э.С.: – Я живу отдельно. Сам занимаюсь.

- Вы уже выбрали поставщика электроэнергии?

А.С.: – Да, я как раз на этой стадии сейчас и нахожусь.

Э.С.: – Ещё нет.

- Самокат, электромобиль или же велик?

А.С.: – Наверное, электромобиль.

Э.С.: – Велик. Люблю заниматься спортом.

- Футбол или баскетбол? Если да, то какая команда?

А.С.: – Наверное, и футбол, и баскетбол. Наверное, Žalgiris.

Э.С.: – Футбол. Барса.

- Есть ли время на Интернет?

А.С.: – Абсолютно, я только в Интернете.

Э.С.: – То же самое.

- За чем ты следите в Интернете?

А.С.: – Я слежу за всеми. Везде и всегда. Для меня это информация, а оно дорого стоит.

Э.С.: – В целом, очень похожий ответ. Нужно следить за новостями, музыкальными в том числе. Общение, социальные сети. Например, насчёт работы очень популярен Фейсбук или Инстаграм. Уже прошли те времена, когда звонят на телефон. Обычно все пишут в социальной сети.

- Есть ли любовь в Интернете?

А.С.: – Любовь в Интернете? Не знаю, не пробовал.

Э.С.: – Не знаю, наверное.

- Последний раз, когда Вам довелось столкнуться с полицией?

А.С.: – Даже не помню, это было очень давно. Наверное, лет 5 назад. Я вёз цыганский коллектив с концерта и тогда встретился с ней. Нас остановили. Не оштрафовали.

Э.С.: – Очень давно это было. Попал на рейд. Всё хорошо, штраф не получил.

- Помнишь ли ты своего первого учителя?

А.С.: – Да, помню.

Э.С.: – Да, конечно. Я закончил 4 школу.

- Любимый и нелюбимый предмет в школе?

А.С.: – Любимым уроком была физкультура, а нелюбимым, наверное, физика.

Э.С.: – Наверное, любимым тоже физкультура, а не любил химию.

- Самый дикий случай из школьного периода. Может быть, осталось что-то в памяти?

А.С.: – Ну, наверное, очень сильно повлияла смерть одного одноклассника. Это был очень дикий и трагический случай.

Э.С.: – Так давно это было, столько потом всего было…

- Какого памятника, по Вашему мнению, не хватает в Литве?

А.С.: – Затрудняюсь ответить.

Э.С.: – Наверное, джазовой музыке. Почему бы и нет.

- Любимое литовское блюдо?

А.С.: – Ну, их много. Наверное, можно выделить цеппелины.

Э.С.: – То же самое.

- Главный литовский праздник?

А.С.: – Рождество.

Э.С.: –Согласен. Рождество и ещё 6 июля.

- Самый любимый праздник?

А.С.: – Наверное, их два. День рождения, поскольку можно собрать всех близких. Ещё, наверное, Новый год. Кстати, "Релакс музыку" мы открыли именно 1 января прошлого года.

Э.С.: – Новый год.

- Когда Вы наряжаете дома ёлку?

А.С.: – На католическое Рождество. Стоит она долго, поскольку семья интернациональная.

Э.С.: – Я не ставлю ёлку в своей квартире. Иду к родителям.

- Три ассоциации с новогодними праздниками?

А.С.: - Оливье, мандарины, телевизор.

Э.С.: - Поддерживаю.

- Где можно найти и послушать Ваши выступления. На вашем канале "Релакс музыки" все эти выступления транслируются вживую. Где? На какой платформе?

А.С.: Наш канал называется "Relax music on air". Его можно найти везде, забив в Google. Мы не всех площадках: Spotify, iTunes, Apple music. Основная трансляция идёт на YouTube.

"(Не)Простые истории" - совместный проект двух русскоязычных СМИ Литвы. Эти истории в нашей студии рассказывают люди, благодаря которым о Литве узнают во всем мире.

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