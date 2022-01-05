Департамент статистики: "омикрон" стал доминировать в Литве

Департамент статистики на своей странице в фейсбуке сообщил, что штамм "омикрон" стал доминирующим в Литве.

Сообщается, что сейчас почти во всех образцах ПЦР, которые проверяют дополнительным методом qPCR выявляют "омикрон".

Если до Рождества количество образцов с "омикроном" составляло 10%, то сейчас уже превышает 90%.

"Несмотря на то, что этот метод не был создан для окончательного подтверждения "омикрона", по нашим подсчетам, его результаты совпадают с результатами метода для определения штаммов. Предварительно на наличие "омикрона" в Литве проверяют около 1/3 всех образцов", – сообщает Департамент статистики.

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