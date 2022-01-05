Правительство Литвы пока не будет вносить предложение о продлении режима ЧП на границе с Беларусью

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Правительство Литвы пока не будет вносить предложение о продлении чрезвычайного предложения (ЧП) на границе с Беларусью, говорит премьер.

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