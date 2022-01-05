Глава МИД Литвы: все действия по представительству Тайваня согласовывались с президентом

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что согласовывал с президентом Гитанасом Науседой "все действия" перед открытием в Вильнюсе представительства Тайваня.

"Перед открытием представительства с президентом не только согласовывались, но активно координировались все действия", - заявил в ответ на вопрос журналистов о согласовании с президентом названия представительства Тайваня Г. Ландсбергис.

"Я бы не хотел больше обсуждать этот вопрос, поскольку, как мы видим, некоторые детали национальной политики быстро перемещаются во внешнюю политику, и, должно быть, ни президент, ни я этого не хотели бы", - добавил министр.

Так Ландсбергис реагировал на заявление Г. Науседы, что решение Литвы разрешить в названии представительства использовать название острова, было ошибкой, и это с ним согласовывалось.

Ландсбергис отметил, что в вопросе представительства министерство опиралось на "позицию президента и публично высказанную позицию, в которой была высказана поддержка также и названию".

"Мы работаем с партнерами, чтобы могли объяснить, что позиция Литвы является твердой, Литва не сделала ничего, что было быть каким-то нарушением, это наше суверенное право. Действия, которые применяются в отношении Литвы, являются нарушением, и сегодня Литва пострадала за свою верную ценностную позицию", - заявил министр.

На вопрос, не допустила ли Литва ошибку, выбрав именно такое название представительства, Ландсбергис повторил, что "Литва не сделала ничего незаконного". Он заметил, что давление со стороны Китая "постоянно обсуждается с ЕК".

"С моей точки зрения, если бы речь шла только о двусторонних разногласиях между Литвой и Китаем, мы могли бы это решать и готовы делать это. Но решение Китая вынести проблему на уровень ЕС, захватывает весь ЕС. Это беспрецедентный аспект", – сказал Ландсбергис.

По его мнению, этот вопрос - "тест для Запада".

"Или Запад достойно его сдает и говорит, что незаконные действия незаконны, они повлекут ответ. Или не сдаем и это утверждает новую реальность", – сказал журналистам Ландсбергис.

Он подчеркнул, что позиция Литвы должна быть ясной, "наша позиция не должна колебаться".

"Моя ситуация такова – сегодня можно это расценивать как вызов не Литве, а единой рыночной системе Европы. Когда мы выделяем одну страну из всего союза и применяем в отношении нее какие-то ограничения, или в отношении компаний, работающих с этой страной, так и делают. Такого ответа не было. Если Европа не сплотит свои мощности для защиты одной страны, нет никаких сомнений, что с подобными вызовами в будущем столкнутся и другие страны", – сказал глава МИД Литвы.

Отношения Литвы и Китая обострились после разрешения открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.

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