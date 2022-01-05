С нового года часть жителей снова вернется в систему дополнительного пенсионного накопления новый калькулятор

За первые 6 месяцев 2022 года в Литве в систему дополнительного пенсионного накопления планируют вернуть больше 200 000 жителей – отчисления автоматически возобновятся с июля этого года, если человек повторно не откажется от участия в системе. Жители могут посчитать, выгодно ли им откладывать средства.

"Если речь идет о мужчине 44 лет, который "на руки" получает 1500 евро, и он начал участвовать в системе с 2019 года, что мы видим, за три года такой человек потерял больше 3000 евро или две свои зарплаты", – сказал директор Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Тадас Гудайтис, представляя новый калькулятор.

Калькулятор можно найти здесь.

Он сказал, что средняя прибыль пенсионного накопления была рекордной.

"Результаты прошлого года были рекордными, прибыль впечатляющая - в среднем больше 21%. Молодежь заработала еще больше, те, кому до пенсии осталось немного – меньше", – сказал Гудайтис.

"Но средняя прибыль больше 21%, если взглянуть на исторические данные, то за 18 лет это самый большой средний прирост", – продолжил он, заметив, что в выигрыше те, кто не мечется и копит деньги.

"В этом году около 200 000 работающих жителей, которые 3 года назад приостановили накопление, могут вернуться в систему", – напомнил Гудайтис.

Вице-министр социальной защиты и труда Аудрюс Битинас сказал, что нынешняя система накопления мотивирует, поскольку в ней участвует и государство.

"Зачем нужно пенсионное накопление? Данные показывают, что не только в Литве, но и в Европе, через несколько десятков лет на 5 работающих будет приходится 3 пенсионера. Демографическая ситуация очень неблагоприятная", – сказал он.

"Система мотивирует, поскольку (...) к тому, что платит человек, прибавляет и государство", – заметил вице-министр.

По его словам, если выделять по 3% зарплаты ежемесячно, государство добавляет еще 21,5 евро в месяц или 259 евро в год.

"Вопрос - хорошо это или плохо. Я думаю, это не насилие это квазиавтоматическое вовлечение, человек может отказаться, может сам выбрать фонд", – заметил Битинас.

Представитель Центробанка Литвы Рута Меркявичюте сказала, что после реформы 2019 года не надо думать, включается человек в систему или нет, все происходит автоматически.

"Польза - структура взносов. Ты переводишь 3%, еще 1,5% переводит государство, может дополнительно переводить и работодатель (...) Государство создало такую выгодную систему, что сложно отказаться, сказать "нет", в выигрыше оказывается каждый", – заметила Меркявичюте.

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