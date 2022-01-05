В Литве составляют новые списки призывников

ru.DELFI.lt

Foto: LRT / Vytenis Radžiūnas

5 января в Минобороны Литвы будут составлять списки призывников на 2022 г., в них включено 54 000 молодых людей 18–23 лет (включительно).

Всего в 2022 году планируют призвать 3828 человек. Список составляется в случайном порядке с помощью компьютерной программы. За составлением списка будут наблюдать воце-министр обороны Жильвинас Томкус, представитель ЛА Арунас Балчюнас, другие представители армии, а также представители общества из Союза добровольцев, Совета молодежных организаций Литвы, Литовских скаутов и Союза стрелков. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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