Всего в 2022 году планируют призвать 3828 человек.
Список составляется в случайном порядке с помощью компьютерной программы.
За составлением списка будут наблюдать воце-министр обороны Жильвинас Томкус, представитель ЛА Арунас Балчюнас, другие представители армии, а также представители общества из Союза добровольцев, Совета молодежных организаций Литвы, Литовских скаутов и Союза стрелков.
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