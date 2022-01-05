За минувшие сутки вновь не зафиксировано попыток нелегального пересечения границы Литвы

За минувшие сутки литовские пограничники не зафиксировали ни одной попытки нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в среду.

Такая ситуация была в понедельник, воскресенье и четверг, в остальные дни в Литву нелегально пытались попасть от 3 до 18 иностранцев.

Во вторник не было иностранцев, пропущенных в Литву по гуманитарным причинам.

Рядом с Друскининкским самоуправлением во второй половине дня в четверг со стороны Беларуси были слышны пушечные выстрелы. Недалеко от границы в направлении Гродно находится Гожский полигон.

Вечером рядом с Друскининкским самоуправлением на территории Беларуси были запущены 4 сигнальные ракеты.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,1 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В минувшие сутки служебное оружие не применялось.

Чрезвычайное положение на границе с Беларусью Литва ввела до середины января.

В Латвии на протяжении трех недель фиксируется возросшее количество попыток нелегального пересечения границы. Во вторник пограничники Латвии не пропустили в страну больше 30 человек. В понедельник - 55, в воскресенье - 36, в субботу - 80, в пятницу - 85. Латвийско-белорусская граница приблизительно в четыре раза короче границы Беларуси с Литвой.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.

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