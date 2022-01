Журнал The Banker: Гинтаре Скайсте названа "Министром финансов года"

BNS ru.DELFI.lt

Gintarė Skaistė Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Журнал The Banker группы The Financial Times назвал министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте "Министром финансов года" в контексте мира и Европы, сообщил Минфин.

Как говорится в сообщении, в список лучших министров финансов, который составляется ежегодно, включаются министры, которые наилучшим образом смогли простимулировать рост и стабилизировать экономику, а самое большое достижение Скайсте - подготовленный в рекордно короткие сроки план восстановления экономики или план "Литва нового поколения". В прошлом году "Министром финансов года" был титулован министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. The Banker - ежемесячный специализированный журнал на английском языке, посвященный международным финансам. Его читают более чем в 180 странах. Издается в Лондоне с 1926 года. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!