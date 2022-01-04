Из-за действий Китая литовские промышленники обратились в комитет ОЭСР

Чтобы привлечь внимание к действиям Китая по ограничению торговли с Литвой, Литовская конфедерация промышленников (ЛКП) обратилась в Консультативный комитет по бизнесу и предпринимательству (BIAC) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Промышленники надеются, что комитет привлечет внимание ОЭСР к ситуации и обратится к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила ЛКП.

В обращении отмечается, что бизнес испытывает экономическое давление с августа, а последние шаги Китая затрагивают не только Литву, но и европейские цепи поставок, а также инвесторов.

Как утверждают промышленники, в Китае пробуксовывает не только декларация литовских товаров и грузов - препоны создаются и для грузов государств Евросоюза, если в них есть литовские детали.

По данным ЛКП, отправить товары в Китай не могут более 130 предприятий, сотни контейнеров застряли в портах Китая, их невозможно переслать в другие страны. Кроме того, литовским предприятиям сложно купить сырье в Китае даже в том случае, когда его заказывает другая страна ЕС, если известно, что окончательным получателем сырья будет Литва.

Как отмечает ЛКП, партнеры из Китая избегают сотрудничества, отменяют заказы, не продлевают контракты и не заключают новые, сокращается продажа литовской продукции, а Китай оказывает давление на международные компании, действующие в Литве, чтобы они прекратили сотрудничество со страной.

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