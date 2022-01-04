Офис президента: фигуристка Рид не получила гражданство, так как не доказаны ее особые заслуги перед Литвой

BNS ; Рамунас Якубаускас , ru.DELFI.lt

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, Gitanas Nausėda Foto: DELFI montažas

Фигуристка Элисон Рид не получила гражданство Литвы в порядке исключения, так как не доказала свои особые заслуги именно перед Литвой, во вторник сообщил BNS пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис.

Он отметил, что Комиссия по делам гражданства не рекомендовала президенту принимать это решение в порядке исключения, так как "указанные в контексте разъяснения положений закона о гражданстве и конституции новые обстоятельства не обоснованы так, чтобы не возникло сомнений в наличии особых заслуг именно перед Литвой". Президент Гитанас Науседа в свою очередь принял решение "учитывая все актуальные обстоятельства" и руководствовался Конституцией и Законом о гражданстве. Об этом решении и его мотивах была информирована и сама спортсменка, и ее представитель. Статьи по теме: Президент Литвы отказал в гражданстве фигуристке Элисон Рид Родившаяся в США Э. Рид ранее выступала за Грузию и Израиль, вместе с Саулюсом Амбрулявичюсом она завоевала путевку на зимние олимпийские игры этого года в Пекине. Решение президента закрыло паре фигуристов дорогу в Пекин. Э. Рид повторно обратилась с просьбой о получении гражданства в начале декабря. В прошлом году президент уже отказал спортсменке в получении гражданства. О таком решении Г. Науседы сожалели и Национальный олимпийский комитет Литвы, и Федерация фигурного катания Литвы. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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