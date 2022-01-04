Работающий в больнице сириец: мигрантов в Беларуси закрывают в клетки на них спускают собак

Сириец Майдас, который окончил в Литве медицину и сейчас работает резидентом в хирургическом отделении, наблюдает за тем, как наша страна справляется с кризисом мигрантов. Его потрясла история соотечественника, обнаруженного в Варенском районе.

Майдас живет в Старом городе Вильнюса, недалеко от президентского дворца. Он просит называть его Марком, чтобы было легче произносить имя.

"Я наполовину сириец, наполовину канадец, жил между двумя странами. Моя семья, родители, дедушки-бабушки - из Сирии, поэтому мне эта страна ближе", – сказал он.

В Литве он живет больше 5 лет, он учился на медицине в Вильнюсском университете, сейчас работает резидентом в Лаздинайской больнице.

Молодой человек сказал, что полюбил Литву и решил здесь остаться.

"Я здесь, поскольку верю в светлое будущее Литвы. Развитие Литвы с момента объявления о независимости удивляет, – сказал он. – Люди здесь дружелюбные, открытые, относятся друг к другу с уважением. ни любознательные и работящие, находчивые, много работают. Поэтому я убежден - Литву ждет светлое будущее".

В Лаздинайской больнице он общался с сирийцем, которого волонтеры на прошлой неделе нашли в лесу Варенского района.

"В Сочельник мне позвонила журналистка из Польши, с которой я познакомился, когда работал врачом-волонтером в лагере мигрантов. Она сказала, что в лесу нашли мужчину-сирийца, он замерз, не может ходить. Его доставили в Лаздинайскую больницу, а я там работаю. Меня эта история потрясла", – сказал Майдас.

Обнаруженный в лесу Ваель уже покинул больницу. Поскольку ЕСПЧ обязал Литву не высылать его, начата процедура предоставления ему убежища.

Майдас сказал, что Ваель приехал из той части Сирии, где недавно начала действовать новая террористическая группировка.

"Ваель хорошо жил в Сирии. Но террористы начали угрожать ему, к сожалению, ему пришлось покинуть родину. Все люди, неважно, европеец ты, американец или африканец, в такой ситуации должны действовать одинаково", – сказал он.

Ваель поверил обещаниям, что через Беларусь легко попадет в Европу, и отправился в Минск. Но там столкнулся с жестокой реальностью – сначала он пытался перейти границу Польши, но его вернули. Ваель рассказал о жестоком обращении с мигрантами белорусских пограничников. Якобы у мигрантов забирают телефоны, ценные вещи, иногда одежду, их держат в клетках, на них спускают собак.

"В Беларуси его избили. Все его тело усеяно синяками. Никакой человек не может жить в такой ситуации. Он пытался попасть в Литву. Из-за проблем с ногами он не мог идти, его спасли волонтеры", – рассказал Майдас-Марк.

Он акцентировал, что мигрантам не нужны пособия, они хотят работтаь и зарабатывать. Марк заметил, что исследования показывают, что мигранты только укрепляют экономику принимающих их стран.

"Они хотят позаботиться о своих семьях и создать им счастливое будущее. Вы должны понять - беженце не представляют угрозы. Они решают проблемы экономики и старения общества. Но главное, они хотят мира, jieони бегут от войны, голода и насилия, – сказал собеседник. – Ведь не все мигранты идут в Европу. Большинство идет в соседние страны, но они уже переполнены. Вот и идут дальше".

Он признал, что мигранты бывают всякие, есть среди них и плохие люди, но таких меньшинство.

Марк призывает политиков с уважением относиться к правам человека и не допускать смертей у границы с Беларусью.

"Это не нападки на Литву. Я говорю это потому, что люблю Литву, давно здесь живу. Я хочу, чтобы люди поняли такую позицию. Литва сейчас на распутье. Политики стоят перед выбором - дать ли мигрантам у границы мерзнуть, голодать или умереть? Тысячи могут умереть у границы Литвы. Это важный момент, он определит, как их запомнят в истории. Помогут они людям, или дадут им умереть. Политики такой страны как Литва, которая уважает права человека, должны продемонстрировать больше эмпатии. Я не сомневаюсь в человечности литовцев. Литовцы, с которыми я общаюсь, с сочувствием относятся к мигрантам. Есть те, кто боится. Но нельзя осуждать человека за то, что он не углубился в этот вопрос. Ведь если о чем-то ты не располагаешь достаточной информацией, естественно, боишься, а страх порождает ненависть", – сказал иностранец, заметив, что легальное переселение занимает много времени, обращаться за убежищем нелегко.

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