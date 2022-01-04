Коронавирус в Литве: 2278 новых случаев и 18 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2278 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

15 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1,6 тыс. человек были привиты первой дозой вакцины, всего привито 17,3 тыс. человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1046 человек, 109 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 785 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 14,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 526,4 тыс. человек, умерли - 7,4 тыс. человек.

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