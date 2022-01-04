Эпидемиолог: на этой неделе количество заболевших коронавирусом вырастет

Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене в передаче на Žinių radijаs рассказала, когда праздничные посиделки отразятся в статистике.

Размувене сказала, что через неделю количество новых случаев увеличится.

"Но не надо ждать и этой недели, уже после Рождества число новых случаев пошло в рост. И это наблюдается в группе людей старше 20 лет, но младше 50 лет. Дети в рождественский период заболевают реже. Это, вероятно, связано с каникулами. И все же в 50 из 60 муниципалитетах заболеваемость растет", – сказала специалист.

По ее словам, нельзя исключать, что заболеваний стало больше из-за праздничных мероприятий

"А возможно, это рост, связанный с волной "омикрона", – заметила она, подчеркнув тенденцию роста числа случаев заболевания.

"Сейчас, на этой неделе, после Нового года появится результат межпраздничных мероприятий и нашего расслабления", – прогнозировала специалист.

Размувене сказала, что этот рост будет связан с быстрым распространением "омикрона" и "не всегда ответственным поведением людей".

По ее словам, в Литве действуют достаточно мягкие рекомендации.

"Заранее вводить жесткие ограничения не хотелось бы", - сказала эпидемиолог.

"Самое главное - что будет происходить в больницах. Опыт других стран показывает, что в больницах оказываются более молодые люди, то же самое фиксируется и в Литве. Средний возраст заболевших - 30 лет, никто из них пока не попал в больницу. Конечно, у них были симптомы, вряд ли все ждет так же, как в других странах", – сказала Размувене.

"Не надо думать, что "омикрон" будет у нас только с легкими симптомами, поэтому надо думать о вакцинации, не стоит думать, что это конец пандемии", – подчеркнула специалист.

Размувене сказала, что "настоящую картину распространения "омикрона" покажет январь.

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