В почтовом ящике женщина обнаружила летучую мышь

Клайпедчанка Аушра проверила почтовый ящик в подъезде многоквартирного дома и среди писем обнаружила двухцветного кожана – летучую мышь из литовской Красной книги.

"Вот такое начало года. Госпожа Аушра, спасибо ей за заботу, нашла в своем почтовом ящике зверя, который видимо был разбужен письмами и как-то попал в неподходящее место. На улице дождь, что делать с мышью, неясно. Мы его привезли к себе, напоили, накормили мухами и их личинками (спасибо аппаратам, в которых продают наживку для рыбаков). У мыши поднялась температура тела, она наелась, полила и утром улетела. Тепло, балкон был открыт, мышь здоровая, разобралась, что к чему", – писал эколог регионального парка взморья Эрландас Паплаускис.

По его словам, многоквартирные дома заменяют летучим мышам скалы, в пещерах которых они зимуют.

"Двухцветный кожан занесен в Красную книгу Литвы. Радует, что с ним все хорошо", – сказал Паплаускис.

Он рекомендует всем, кто нашел летучую мышь в нехарактерном для нее месте или раненое животное, сообщать в Литовское содружество защиты летучих мышей.

Председатель организации Дейвидас Макавичюс ранее рассказывал порталу Grynas.lt, что летучие мыши - умные животные, которые охотятся на комаров, поэтому специальные скворечники для них вешают недалеко от усадеб.

Специалист рекомендовал брать животных в руки в перчатках, поскольку в Литве есть 2-3 вида летучих мышей, которые могут прокусить кожу человека.

Если летучая мышь залетела в дом, надо закрыть дверь, открыть окно, выключить свет и выйти из комнаты. Животное должно само вылететь на улицу.

Если мышь висит на стене, можно попробовать переместить ее в коробку, вынести на улицу и оставить в спокойном месте. Главное, чтобы края коробки не были высокими, тогда животное выберется из нее.

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