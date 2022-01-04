"Ультра(Не)простая история" Александра Сорокина длинною в 309 км: "Тот день был моей последней каплей"

"Мне нравится испытывать себя, раздвигать границы, возможности. Могу ли я дальше, дольше или больше? Да, это заводит. Это как тот же самый наркотик, адреналин. Ты не можешь уже без него жить. Это в тебе, в твоей крови. Я не знаю, чтобы я делал без бега", - рассказывает о своем любимом занятии в жизни мировой рекордсмена из Литвы, ультрамарафонец Александр Сорокин.

А начинался этот "забег" довольно прозаично - с отражения в зеркале. Тысячи километров о сотни часов марафонского бега пролегли от этого воспоминания до сегодняшнего разговора в студии, в которой свою "(Не)Простую историю" Александр представил читателями Delfi и слушателями Rusradio.lt, отвечая на вопросы ведущего Эрнеста Алесина.

- Начну с одной истории, которая произошла вроде бы в 2012 году. Сегодня она актуальна как для мужчин, так и для женщин. Ты посмотрел в зеркало и решил, что нужно сбросить вес или же тебе не понравился результат на весах? Что произошло в 2012 году?

– Тот день, наверное, был моей последней каплей. К этому всё шло. Каждый день я видел себя в зеркало и мне не нравилось моё отражение. Да, это, наверное, сумма всех вещей: твой вид в зеркале, весы, которые показывают около 100 кг. Ты не можешь это вынести и понимаешь, что это не ты. Я помню тот переломный день. Это было 1 апреля 2013 года. Тогда я сказал себе: "Стоп! Завязываем с вредными привычками и начинаем бегать". Вот так постепенно я и добился результатов.

- На сегодняшний день самый свежий твой рекорд – это мировой рекорд. За 24 часа ты преодолел более 300 километров. Я правильно понимаю?

– Да!

Foto: DELFI / Julius Kalinskas

- Это большой вызов. Расскажи, пожалуйста о своих родителях. Как всё началось? Ты вильнюсец?

– Да, я родился в Вильнюсе. Мои родители уже тоже родились в Литве, а бабушка и дедушка, можно сказать, из России. Они приехали сюда с той стороны. Мы уже в третьем поколении живём в Литве.



- Это уже как Родина!

– Да, так и есть!



- Скажи, пожалуйста, а где была школа, какой район? Где тебе преподавали? Где научили быть таким, как ты сегодня?

– Я учился в вильнюсской Калварийской срелней школе. Сейчас она стала начальной школой, а раньше была средней. Кажется, я закончил её в 1999 году, а потом поступил в Вильнюсский педагогический университет на физкультуру и закончил его. Работа, спорт.

- Как появилось казино в твоей жизни? Ты азартный человек?

– Я не азартный человек. Казино появилось как-то нечаянно. Я закончил спортивную карьеру, учёбу и мне надо было что-то делать, искать работу. Первая моя работа была в охранном агентстве. Там я пробыл год. Охранял какое-то здание. Я понимал, что долго так не высижу.

Мои знакомые сообщили мне о казино. Оно как раз тогда только открывалось, это был самый бум, шоу. Им нужны были крупье и они предложили мне попробовать. Я стал крупье. Кстати, там нужно было пройти довольно жёсткий отбор и многому научиться, поэтому 3-4 месяца по 8 часов в день я практиковался, чтобы начать работать. Там нужно иметь много знаний, много всего выучить и практиковаться. Нас начинало около 30-ти человек, а пошло работать около 6-7. Была довольно сильная конкуренция.

- Ты говоришь о том, что ты не азартный человек, однако один за другим ставишь рекорды по дистанциям. Это ведь тоже некий азарт, адреналин? Что это?

– Да. Однако это, как бы сказать, моя вторая жизнь, моя любовь. Мне нравится, наверное, испытывать себя, раздвигать свои границы, возможности и в целом человека. Мне интересно посмотреть, что там за этим порогом. Могу ли я дальше, дольше или больше? Да, это заводит. Это как тот же самый наркотик, адреналин. Ты не можешь уже без него жить. Это в тебе, в твоей крови. Я не знаю, чтобы я делал без бега.

- Бег в определенном возрасте становится даже модным. Я хочу ещё заглянуть в историю и спросить про отца. Твой папа тоже занимался и был всегда связан со спортом. Могу бы ты чуть подробнее об этом рассказать? Что тебе передалось?

– Мой отец тренер Литвы по гребле на байдарках. Так получилось, что в детстве он тоже был гребцом, а когда я сам начал этим заниматься, то он стал тренером. Можно сказать, что мы вместе с ним начали карьеру в гребле. Он был тренером, а я у него был спортсменом. Я был для него одним из первых подопечных, испытуемый, так скажем. Папа учился на сыне.

Наверное, он привил мне любовь к спорту ещё с детства, пояснил, что на тренировках надо выкладываться. Всегда, когда твой отец тренер, это немного иначе. Если бы был какой-то тренер со стороны, чужой человек, то было бы совсем по-другому. На отца можно и покричать, а он в ответ может тоже покричать. С другой стороны, он требует с тебя больше, чем с других. Ты должен всегда быть лучше других и делать больше, чем другие. Это тоже дало своё.

- Была ли большой конкуренция в гребле, когда ты занимался?

– Ну да, довольно-таки сильная. Мне приходилось, конечно, пахать.

- Бывало, что приходили пацаны и говорили, что "тренерскому сынку дадут на чемпионат поехать"?

– Нет, таких повадок у нас не было. У нас было всё по чесноку! Если заработал, то едешь, а если нет, то извини.

- Помнишь ли ты какое-то своё первое соревнование в Литве, где принимал участие, когда занимался греблей?

– Да, я помню. Первые соревнования были в Каунасе. Я выступал в двойке со своим напарником. Там мы пришли предпоследние. На тот момент мне было 13-14 лет.

- Почему в итоге ты решил остановиться с греблей?

– Я, можно сказать, был там середнячком и не видел себя в гребле. Наверное, пришло время бросить и я бросил.

Aleksandras Sorokinas (Steve Ashworth Media nuotr.) Foto: Facebook

- А сейчас, когда ты видишь результаты наших литовских спортсменов в гребле на чемпионатах и играх, есть ощущение, что ты понимаешь этот вид спорта? Тебя это радует или же ты наоборот специально не смотришь?

– Да, я очень горд, особенно, когда спортсмены моего отца занимают места. Я всегда смотрю Чемпионаты мира или Европы по гребле на байдарках и всегда болею. Мы с отцом всегда созваниваемся после стартов, когда у него там свободнее немного, и обсуждаем, как всё прошло. Сейчас я до сих пор общаюсь с группой гребцов со сборной Литвы. Мы с ними в тёплых отношениях. Например, я могу к ним приехать на тренировку, а они ко мне. Мы даже иногда делаем общие тренировки.

- Говорят, что последнее время стало модно после 30 начинать бегать. Как тебе пришла в голову эта идея о беге, ведь изначально ты просто хотел сбросить вес?

– Наверное, самый простой способ сбросить вес – это начать бегать, поскольку бег является самым простым из видов спорта. Для него не нужно каких-то специальных приспособлений, как, например, в гребле, где нужно иметь байдарку и весло. Еще ужно иметь и машину, чтобы приехать на озеро, поскольку в Вильнюсе таких специальных озер для гребли нет, и мы ездим в Тракай. Для бега же нужно просто купить кроссовки и можешь дома тренироваться. Это очень просто и не предполагает никаких лишних трат.



- Хорошо, побежал ты…Все мы выбегаем, однако 15 минут и устал. Всё. Как же добежать до марафона? Как это произошло?

– Я понимал, что просто бегать мне неинтересно. Мне была нужна какая-то мотивация. Я нашёл её. Я всем рассказываю эту историю. Однажды я гулял по парку Вингис и нашёл там бумажку с приглашением выступить в марафоне на 100 километров. Это у нас был чемпионат Литвы, который проводился в этом парке. Я подумал: "Вау! Что это за дистанция такая в 100 километров? Нужно попробовать". В итоге я начал готовиться. Пробежал. Конечно, там было чуть ли не до потери сознания. Однако, когда ты финишировал, то появляется очень хорошее чувство. Ты сделал то, что казалось невозможным, преодолел путь. Меня это как-то зацепило. Конечно же, не так сразу.

В детстве я помню был спортсмен, который бежал, плыл и ехал. Он двадцатикратный железный человек. То есть двадцать раз подряд нужно было проплыть дистанцию 3,6 километров, если я не ошибаюсь, потом проехать на велосипеде 180 и пробежать марафон. Это нужно было сделать двадцать раз без перерыва. Я не понимал, как для человека это возможно. В детстве меня это очень зацепило. Возможно, я соединил это со 100 километрами и решил посмотреть на человеческие возможности. Мне понравилось, и со временем я начал бегать на более длинные дистанции, а после перешёл на новую специализацию, а именно 24-часовой бег. Я могу немного рассказать зрителям о формате этих соревнований, поскольку многие, наверное, вообще не знают, как это работает.

- Да, я уверен 99% людей действительно не понимают, что это такое ультрамарафон за 24 часа. Давай подробнее.

– Ультрамарафоном считается дистанция, которая длиннее стандартного марафона в 42 километра и 98 метров. Есть официальные соревнования. Чемпионаты мира проводятся по дистанциям 50, 100 километров и 24 часа. Это три основных кита, на которых держится ультрамарафон. Есть ещё очень много разных дистанций, например, 12 часов, 100 миль, 2-е и 3-е суток бега. Я боюсь испугать зрителя. Самым максимальным сертифицированным соревнованием читается 5 100 километров. Оно происходит в Америке. Там даётся лимит в 50 дней. За это время нужно закончить дистанцию.

На таких соревнованиях люди не бегают из точки А в точку Б. Это всё происходит на круге. Например, в суточном беге очень простые правила. Победит тот, кто за 24 часа пробежит большую дистанцию. Эти соревнования обычно проходят в парке, бегаем кругами. Каждый имеет чип, благодаря которому круги считаются автоматически.

Круги обычно бывают от километра до двух. Как правило, соревнования не запрещают останавливаться в любое время, то есть получается, что ты можешь за сутки пробежать один километр и пойти спать. Тебе засчитают твой результат в один километр. Конечно, на Чемпионатах мира и Европы так никто не делает, все бегут почти без перерыва. Если ты хочешь выиграть чемпионат, то должен бежать почти без перерыва с определённой скоростью. Я много лет шёл к мировому рекорду и этим летом мне удалось его побить. Теперь новый мировой рекорд бега 24 часа - это 309 километров 399 метров.

- Хочу вернуться к предыдущему своему рекорду. Я читал, что ты пробежал заданные 100 миль, а потом кто-то из организаторов тебе сказал: "Беги дальше!" Как происходит такая вещь? Очевидно, что человек пробежал 100 миль, поставил новый мировой рекорд и всё равно бежит дальше? Ты помнишь это? Ты даже не останавливался?

– Да, была интересная ситуация. Те соревнования проводились на стадионе, то есть всё контролируется. На самом деле по стадиону бегать проще, чем по кругу в парке, поскольку можно точно контролировать время своего пробега. Там были соревнования 12-ти часов, но дистанцию можно было выбирать любую, которую ты бежишь. Тогда я выбрал бежать 100 миль. Я хотел установить мировой рекорд, и мне удалось это сделать. Я пробежал их за 11 часов и 15 часов, если я не ошибаюсь.

Когда мне оставалось примерно 10 кругов до финиша 100 миль, и я понял, что уже опережаю мировой рекорд на несколько минут, то организаторы передали мне бумажку. Это была записка на английском, в которой было написано, что если ты продолжишь свой бег до 12 часов, а темп будет примерно тот же самый то, возможно, ты побьешь и 12-часовой рекорд. Конечно, первые мысли были: "Нет, нет, нет, ребята! Стоп! Осталось 10 кругов и я остановлюсь, умру там где-нибудь в кустах и всё". Однако через несколько кругов я понимал, что нужно продолжить, ведь я никогда не прощу себе, если не продолжу. На тех соревнованиях у меня получилось установить 2 мировых рекорда: на 100 миль и 12 часов бега.

- Твоя супруга, которая играет тоже очень важную роль в твоей жизни, считает, что что-то изменилось за вот эти последние 10 лет с момента начала твоего бега? Как это воспринимается в семье?

– Ну, во-первых, она очень меня поддерживает во всех начинаниях. Она всегда болеет. Супруга никогда не ездит на соревнования, поскольку будет очень сильно переживать. Однако она всегда смотрит онлайн и даже приглашает гостей, наших друзей и подруг. Они садятся, пьют вино, следят за мной, болеют за меня. Во-вторых, с женой мы познакомились уже тогда, когда я начал бегать. Другим она меня и не знает. У нее не было выбора.



- А существует ли какой-то пьедестал почёта в таких соревнованиях? Играет ли гимн? Какова процедура? Как ты становишься чемпионом?

– Если взять чемпионаты мира и Европы, то там такие же официальные соревнования, как и на всех видах спорта. Кроме того, этот ультрамарафон, в который входят 50 и 100 километров, а также 24 часа бега, они принадлежат международной легкоатлетической федерации. Они проводятся по всем правилам легкоатлетических соревнований и все пьедесталы, всё присутствует. Однако есть такая мелочь, что обычно после 24 часов бега, если человек выдал свой максимум, то он даже физически не мог забраться на этот пьедестал. В таких случаях подсаживают на это первое место и он сидя там слушает гимн, а потом его уносят.

- Какое чувство у спортсмена вызывает гимн страны? Это ведь, наверное, наряду с медалью? Это вот та наивысшая точка? Что ты ощущаешь?

– Ну, обычно, начинают выступать слёзы на глазах, подступает комок, и ты не можешь сдержать свои эмоции.

- Мы разговаривали с тобой до эфира и я тебе рассказывал, что в московской области в твою честь организовали забег. Это не 24 часовой марафон, а, скорее всего, ночной бег в парке с литовским триколором. Люди сделали это в твою честь. У тебя большое количество поклонников и за границей Литвы?

– Ну, так получилось. Нечаянно организовали в мою честь. Много подробностей я не знаю. Это был 12-часовой бег-эстафета, то есть люди менялись и бежали на мой результат. Они хотели пробежать за 12 часов 170 километров. У них это получилось. На этом мероприятии были литовские и российские флаги. Я собственноручно подписывал медали. Это было очень приятное чувство. Вообще спорт объединяет нации. Какие бы ни были политические проблемы, спорт всегда должен оставаться спортом, объединяя все народы, и неважно, какую именно страну ты представляешь. Это особенно чувствуется на соревнованиях, когда тебя поддерживает весь мир. Неважно из какой ты страны, особенно когда остаётся час до финиша, и все начинают друг друга поддерживать, хлопать. Это очень ощущается.

- Ты говорил, что пандемия дала больше времени на занятия спортом? А что с возрастом? Сейчас ещё больше возможностей? Как это выглядит в этом спорте?

– До него нужно созреть. Самым пиком считается возраст от 35 и выше. Возраст от 35 до 45 лет является тем сроком, когда приходят максимальные результаты. До этого рекорд в суточном беге был поставлен 1997 году Янисом Курасом, которому было 40-41 год. Мне ещё нет 40-ка, но я уже поставил этот рекорд. Да, пик приходит где-то к 40-ка годам.

- Амбиции ещё есть на новые достижения? Или дальше будет стабильное продолжение карьеры?

– Нет, я чувствую резервы и мотивирован. Мне интересен мой максимум. Я буду бегать пока не пойму, что уже всё, я стучусь в потолок и следует что-то менять.

- В Литве принято, когда кто-то в спорте достигает результатов, то обычно открывает свою школу, проводит соревнования своего имени. А есть ли уже дети, которые просятся к тебе учиться и заниматься под твоей эгидой? К тому же ты из семьи тренера. Была ли такая мысль?

– Ну, мысли стать тренером у меня есть. На данный момент я хочу сконцентрироваться на своём беге. Потом со временем, возможно, я и стану тренером. Я получаю очень много, особенно с других стран просьб написать план бега. Однако это не дети, а уже взрослые. Для детей ультрамарафон – это немного рановато, поскольку большие нагрузки и расстояния.

- Ты же доказал, что страна может поставлять ультрамарафонцев, значит, наследников нужно будет поискать.

Foto: DELFI / Julius Kalinskas





– Будем искать!

- Мы подготовили тебе такой своего рода блиц-опрос, однако можешь отвечать коротко или подробно, что в голову приходит первым. Какой цвет: жёлтый, зелёный или красный?

– Жёлтый.



- Самый красивый город Литвы?

– Вильнюс, конечно же.

- Самый красивый город мира?

– Вильнюс, конечно, Вильнюс. Я был в нескольких странах и там было красиво. Однако всё равно Вильнюс. Мне запомнился Неаполь, он такой своеобразный. Однако, пожив там недельку, я всё равно понял, что хочу в Вильнюс. Мне он очень нравится.

- Если не Литва, то какая страна?

– Наверное, где-нибудь потеплее. Я бы выбрал что-то к Хорватии, Италии. Может быть там.



- Место или места, которые иностранец должен увидеть в Литве?

– Ну, это, наверное, стандартно. Сразу же на ум пришла башня Гедиминаса. Мне нравится Швянтойи, Паланга. Они красивые. Ну, так сразу и не скажешь, что ещё можно.

- Дом или квартира?

– Хотелось бы дом, но я понимаю, что я такой ленивый человек, а за домом всегда нужно присматривать, что-то починить, покрасить. Тут трудный выбор, всё-таки квартира.

- Кто занимается домашним хозяйством в вашей семье?

– Жена.

- Вы уже выбрали поставщика электроэнергии?

– Да.

- Самокат, электромобиль или же велик?

– Интересный выбор. Конечно, электромобиль классно, но тогда нужно иметь дом. Поскольку я выбрал квартиру, то предпочту самокат.

- Футбол или баскетбол? Если что-то из этого, то какая команда?

– Так, баскетбол. Команду я не буду называть, чтобы не обижать других болельщиков. Мне нравится смотреть футбол или же баскетбол не во время клубных соревнований, а на Чемпионатах мира, когда играют сборные. Конечно, клубные намного лучше, но мне нравится болеть именно за какую-то страну. Я смотрю и то, и другое.

- За нашу страну болеешь?

– Конечно!

- За чем ты следишь в Интернете, если у тебя на это есть время?

– Я слежу за лыжами. Я обожаю это смотреть и по крупицам вытягиваю информацию от российских лыжников и их тренировок. Я немного ориентируюсь на их. Например, лыжник Большунов, который сегодня считается лучшим в мире, вдохновляет меня тем, что у него очень большие нагрузки. Про бег я что-то слежу, а также греблю.

- Есть ли любовь в Интернете?

– Я думаю, любовь можно найти везде, даже в Интернете.

- Последний раз, когда тебе довелось столкнуться с полицией в Литве?

– Кстати, совсем недавно! Я такой местный злостный нарушитель, когда бегу, и особенно на малых перекрёстках…Простите меня все, полиция тоже. Я обычно смотрю влево и вправо, если нет машин, то перебегаю. Недавно попался. Полиция выписала мне штраф.

- За то, что перебежал в неположенном месте?

– За то, что на красный пробежал.

- Помнишь ли ты своего первого учителя?

– Да. Галину Анатольевну я помню.

- Любимый и нелюбимый предмет в школе?

– Любимый, наверное, физкультура и рисование, как и у всех. Химия и физика были самыми нелюбимыми.

- Самый дикий случай в школе помнишь?

– Да. Я за один день набил себе под глаз два синяка. Была зима, мы пошли кататься. Один я набил, когда неудачно упал на лоб, вырос синяк. Когда мы побежали кушать в столовую, то я ещё и в косяк дверной попал.



- Какого памятника, по твоему мнению, не хватает в Литве?

– Хочется пошутить про Цвирку.

- Любимое литовское блюдо?

– Конечно же, это цеппелины.

- Самый любимый праздник?

– Новый год.



- Когда Вы наряжаете дома ёлку?

– Наверное, за неделю, две недели до Нового года, чтобы захватить католическое Рождество, Новый год и Рождество православное.

- Три ассоциации с Новогодними праздниками?

– Мандарины, салат "Оливье" и фильм "С лёгким паром…". Я люблю его пересматривать, иногда даже просто так включаю.

- Скажи пожалуйста, что нужно для того, чтобы ты сейчас занимался только спортом и не думал о том, как зарабатывать деньги?

– Логично, конечно же, это деньги. Мне эти результаты дали возможность перейти в профессиональные спортсмены. Я надеюсь, что этот год или два я максимум из себя выжму и посмотрю, что из этого выйдет, если я буду заниматься только спортом.

- Что надо пожелать тебе в спортивном плане в 2022 году?

– Без травм и просто идти по плану, а так как будет, так будет.

"(Не)Простые истории" - совместный проект двух русскоязычных СМИ Литвы. Эти истории в нашей студии рассказывают люди, благодаря которым о Литве узнают во всем мире.

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