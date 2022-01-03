В Вильнюсской больнице приостановлены плановые операции

Из-за переменчивой погоды и скользких тротуаров в понедельник в вильнюсскую Республиканскую больницу попало большое количество получивших травмы жителей.

"Минувшие выходные для команды нашей больницы были на самом деле "жаркими". Из-за гололеда значительно выросло число людей, получивших разные травмы, вырос поток пациентов. За последние сутки в больницу за помощью обратились 330 человек, 60 из них были госпитализированы. Травмы получили 179 человек – пока это "рекорд", обычно в больницу обращается в два раза меньше пострадавших.

К сожалению, в начале недели передышки у врачей не будет, в понедельник с самого утра врачи Приемного отделения работают, не покладая рук. Несмотря на то, что работает больше врачей, некоторым получившим травмы пациентам придется подождать своей очереди – заранее приносим извинения. Из-за роста потока экстренных случаев на этой неделе в ортопедическом и травматологическом отделениях больницы будет ограничено предоставление плановых услуг, в первую очередь врачи будут оказывать экстренную помощь", – сказано на странице больницы в Facebook.

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