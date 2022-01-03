В суд передано дело о загрязнении Куршской косы предприятием Grigeo Klaipeda

Клайпедская участковая прокуратура передала в суд уголовное дело о загрязнении Куршской косы - в нем обвинения предъявлены предприятию по производству картона Grigeo Klaipeda и 14 его бывшим и нынешним работникам.

"Подозреваемых в деле у нас было больше, 22 физических лица и одно юридическое, однако в силу определенных оснований восемь лиц были освобождены от уголовной ответственности", - сказала журналистам в понедельник прокурор Гина Скерсинските.

По словам прокурора, они освобождены от ответственности на основании поручительства или потому, что помогли в раскрытии обстоятельств преступного деяния.

В числе обвиняемых - главный акционер группы Grigeo Гинтаутас Пангонис и глава Grigeo Klaipeda Томас Эйкинас.

В деле предъявлены обвинения в злоупотреблениях, подлоге документов и распоряжении ими, а также в нарушении правил охраны окружающей среды.

Пангонис, Эйкинас и еще три прежних руководителя Grigeo Klaipeda обвиняются в том, что, действуя в составе организованной группы, злоупотребляли служебным положением, систематически нарушали установленные правовыми актами правила охраны окружающей среды и подделывали документы.

Скерсинските ранее говорила, что ответственным за загрязнение лицам может грозить наказание до шести лет лишения свободы, а предприятию Grigeo Klaipeda грозит штраф в размере до 5 млн евро.

Департамент охраны окружающей среды в январе прошлого года также предъявил Клайпедской окружной прокуратуре гражданский иск на сумму более 48 млн евро о возмещении причиненного Grigeo Klaipeda окружающей среде имущественного ущерба. Иск передан в суд и рассматривается вместе с уголовным делом.

О загрязнении, допущенном Grigeo Klaipeda, стало известно в январе 2020 года - тогда прокуроры начали расследование.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Клайпедский окружной суд.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!