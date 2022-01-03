Около Гарюнайского рынка столкнулись три автомобиля

ru.DELFI.lt

3 января, в 8.42 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Гарюну и Панеришкю столкнулись автомобили Mercedes, Škoda и BMW.

Серьезные травмы получил водитель (2001 г.р.) BMW, его увезли в больницу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!