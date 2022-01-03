В Вильнюсском аэропорту планируется оборудовать систему самообслуживания по выдаче багажа

Госкомпания "Литовские аэропорты" готовится к закупке оборудования самообслуживания по выдаче багажа - первого такого в стране, оно будет установлено в Вильнюсском аэропорте.

Глава отдела коммуникаций компании Марюс Зеленюс подтвердил BNS, что сейчас объявлены консультации с участниками рынка.

Компания планирует ввести в эксплуатацию в Вильнюсском терминале 10 единиц оборудования по выдаче багажа до 2024 года.

Планируется закупить систему "1 шаг", которая позволит пассажиру в одном месте взвесить багаж, распечатать его метку и сдать в общую багажную систему. Мощность системы должна быть не ниже 2 млн единиц багажа в год.

В ведении госкомпании "Литовские аэропорты" три аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В 2020 году литовские аэропорты обслужили 1,8 млн пассажиров и 30 тыс. рейсов.

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