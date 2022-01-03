Обстоятельства транзита удобрений "Беларуськалия" будут расследовать комитеты Сейма Литвы

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), а также Комитет по экономики займутся выяснением обстоятельств транзита через Литву удобрений компании "Беларуськалий" несмотря на санкции США.

Эту информацию подтвердил глава НКБО Лауринас Кащюнас.

"Планируем во вторую или третью неделю января провести сеанс парламентского контроля. Или НКБО, или вместе с Комитетом по экономике. Видимо, сеанс этих двух комитетов. Больше никого не возьмем", - на прошлой неделе заявил BNS парламентарий.

Л. Кащюнас также заявил, что инициативу парламентского контроля будут корректировать новые обстоятельства о транзите удобрений, однако расследование отложено не будет.

"Для меня важно, если мы говорим о прекращении транзита, ответить на главный вопрос: во-первых, будут ли эффективными санкции, добьются ли того, чего ими пытаются достичь, нет ли возможности их обойти, или кто-то будет на этом наживаться, не появятся ли другие частные компании, которые смогут перевозить эти удобрения, не будет ли других стран ЕС, которые будут наживаться на этом, не будет ли в этой ситуации Российская Федерация бенефициаром. Только после ответа на эти вопросы можно вводить санкции", - считает Л. Кащюнас.

Он отметил, что после расследования, скорее всего, никаких обязывающих выводов не будет.

"Однако некоторые рекомендации после оценки ситуации могут быть. Для правительства, для отдельных ведомств. Рекомендательного характера", - добавил глава НКБО,

Сейм перед католическим Рождеством два раза отклонил предложения о создании спецкомиссии для расследования транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву.

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