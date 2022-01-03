Дело о шпионаже в пользу России будет рассматриваться в апелляционном порядке

После того, как один из двух осужденных по делу о шпионаже в пользу России обжаловал приговор Клайпедского окружного суда, данное дело будет рассматриваться в апелляционном порядке.

Не признавший своей вины общественный деятель, генеральный директор Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюс Грейчюс 12 ноября 2021 года был осужден на четыре года лишения свободы, признавший свою вину Миндаугас Туникайтис – на полтора года лишения свободы.

Как сообщила BNS представитель Литовского апелляционного суда Лаура Мицкявичюте, решение обжаловал и просит оправдать его получивший более строгое наказание.

Оба гражданина Литвы обвинялись в сотрудничестве с Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и выполнении ее заданий по сбору интересующей разведку информации в Литве. Они не были знакомы друг с другом, но были связаны с одним и тем же агентом ФСБ, действовавшим в Калининградской области. Оба обвиняемых собирали информацию и передавали ее за вознаграждение.

Согласно данным дела, М. Туникайтис жил на границе с Калининградской областью Российской Федерации, постоянно ездил туда, где его встречал и, по утверждению Клайпедского окружного суда, "рафинированно вербовал" сотрудник ФСБ. Гражданин Литвы почти шесть лет наблюдал, фотографировал и снимал объекты, находил информацию на интернет-сайтах или узнавал ее у других лиц.

По утверждению суда, действуя вместе с представителем российской разведки, А. Грейчюс почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской разведки, фотографировал или снимал сами мероприятия и участвовавших в них лиц, собирал связанную с этими мероприятиями информацию, публиковал ее в литовских СМИ, а собранную информацию договоренным способом передавал представителю российской разведки.

При вынесении приговора М. Туникайтису было установлено, что в деле нет отягчающих обстоятельств, а ответственность смягчается тем, что он признался в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, искренне раскаялся, помог своими показаниями создать полную картину проводившейся и проводимой разведывательным ведомством зарубежного государства деятельности.

Были учтены и проблемы со здоровьем, семейное положение.

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