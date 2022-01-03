Погода на этой неделе будет переменчивой

В понедельник Литва останется в зоне влияния циклона. Небо с утра будет пасмурным, во многих районах видимость будет плохой из-за тумана. Осадки ожидаются по всей стране. В основном ожидается дождь, небольшой, но непрекращающийся. Температура составит 1–6 градусов тепла.

В ночь на вторник ситуация почти не изменится. Будет пасмурно, ожидаются осадки. Это будет в основном дождь. На востоке возможен мокрый снег. Ниже нуля будет только на северо-востоке страны. Там возможен гололед. На остальной части территории страны будет 0–4 градусов тепла.

Во вторник днем будет идти небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Прояснений не ожидается, будет пасмурно. Температура воздуха составит 2–6 градусов тепла.

В среду в Литву придет новый активный циклон. Ночью во многих районах будет идти сильный дождь. Во второй половине ночи на смену дождю придет мокрый снег, на востоке - снег. Днем осадков будет меньше. Усилится ветер, местами до 15–20 м/с. Температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем будет 1–4 градусов тепла.

В четверг циклон уйдет, придет похолодание. И ночью и днем будет идти мокрый снег и снег. Будет дуть сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Дороги будут скользкими. Ночью будет 0–4 градуса мороза. Выше нуля будет лишь у моря. Днем будет от 1 градуса мороза до 2, у моря до 3 градусов тепла.

В пятницу давление повысится. В начале ночи пойдет снег, однако потом облака рассеются, небо станет ясным. Ночью будет 3–8 градусов мороза. Днем местами на западе пойдет снег. Температура воздуха от 4 градусов мороза на востоке до 1 градуса тепла у моря.

Согласно нынешним данным, в выходные погоду обусловит циклон. Ожидаются осадки, в основном снег, температура будет ниже нуля.

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