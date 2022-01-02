ДТП произошло недалеко от Люблина.
В больницу увезли 13 пострадавших, среди них – 5 детей. Однако пострадавшего в больницу увезли на вертолете.
LRT сообщает, что автобус, в котором было 44 пассажира и два водителя, съехал с дороги.
Портал tvp.info сообщает, что автобус с дороги снес сильный ветер. В автобусе ехали возвращавшиеся из гор туристы. Автобус упал набок.
Один пассажир получил серьезные травмы, он был зажат. Его освободили спасатели и на вертолете увезли в больницу.
Туристы, которым помощь врачей не потребовалась, были доставлены в теплое помещение, принадлежащее пожарным-спасателям. Им предоставили психологическую помощь, теплую еду и напитки.
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