СМИ: в Польше в ДТП попал автобус с туристами из Литвы, пострадали 13 человек

В юго-восточной Польше во время ДТП, в которое попал автобус с туристами из Литвы, пострадали 13 человек, сообщает радио LRT.

ДТП произошло недалеко от Люблина.

В больницу увезли 13 пострадавших, среди них – 5 детей. Однако пострадавшего в больницу увезли на вертолете.

LRT сообщает, что автобус, в котором было 44 пассажира и два водителя, съехал с дороги.

Портал tvp.info сообщает, что автобус с дороги снес сильный ветер. В автобусе ехали возвращавшиеся из гор туристы. Автобус упал набок.

Один пассажир получил серьезные травмы, он был зажат. Его освободили спасатели и на вертолете увезли в больницу.

Туристы, которым помощь врачей не потребовалась, были доставлены в теплое помещение, принадлежащее пожарным-спасателям. Им предоставили психологическую помощь, теплую еду и напитки.

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