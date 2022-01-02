В Литве бустерной дозой привилась лишь половина врачей: эти данные вызывают вопросы

В Литве бустерной дозой привилась лишь половина врачей. По словам бывшего главы Минздрава Аурелиюса Вериги, это вызывает ряд серьезных вопросов.

Правительство предлагает парламенту в срочном порядке принять порядок обязательной вакцинации работников сферы здравоохранения и социальной опеки. Этот вопрос обсуждался в радиопередаче "Вопрос дня" на Žinių radijas.

"В первую очередь мы знаем, что появился быстро распространяющийся штамм. В больницах находится немало людей со слабым иммунитетом, то же самое касается домов социальной опеки и хосписов. В секторе социальной опеки много получателей помощи - пожилые и больные люди", – объяснила решение вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

"Есть опасения, что новый штамм коснется системы - если заболеют специалисты в сфере здравоохранения, им придется изолироваться, пострадают не только больные COVID, но и другие услуги. Поскольку мы имеем дело со штаммом, который быстро распространяется, у нас есть чувствительные пациенты, клиенты (…), поэтому на данном этапе мы начинаем с тех, кто не может предоставлять услуги удаленно", – сказала вице-министр.

По ее словам, сейчас двумя дозами привиты 94% работников сферы ухода. Однако третьей дозой привиты только 50% из них.

"И это, несмотря на то, что с них вакцинация и была начата, с 27 декабря 2020 г. прошло немало времени, но сегодня нет этих 95%. Все международные организации, включая ВОЗ, рекомендуют привиться тремя дозами, поскольку это повышает эффективность при всех штаммах", – сказала Билотене-Мотеюнене.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что она до сих пор не видит достаточного количества аргументов в пользу обязательной вакцинации.

"Позиция министерства слабая, особенно, когда речь идет о профессиях, где единицы не привиты. Так драматически представили эти 50% третьей прививки, но вспомните - эта третья прививка появилась недавно, а о необходимости в ней стало известно лишь недавно", – сказала Ругинене.

Она напомнила, что врачей даже с бессимптомной формой изолируют. Ругинене напомнила, что все медработники сейчас, независимо от того, привиты ли они, все равно регулярно сдают ПЦР-тест.

Бывший министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что эти изменения касаются сознательной части общества. Он был удивлен тем, что бустерной дозой привита всего половина врачей.

"Не может ли быть так, что министерство разругалось с последним звеном, с передовыми воинами и главными союзниками, которые должны убедить других в необходимости вакцинации? Если в системе здравоохранения привиты всего 50% специалистов, что это нам говорит о вакцинации? Что случилось, если в этой группе такой низкий порог вакцинации?", – вопрошал Верига.

"Моя жена врач, она привилась третьей дозой. Ей сразу предложили такую возможность. (…) Если они не привились, значит, мы столкнулись с очень серьезной бедой. Ведь кто тогда те носители правды? Мне тогда не само принуждение становится главным, а то, насколько это является признаком капитуляции", – заметил депутат.

Верига сказал, что если в принуждении перегнут палку, то ситуация будет нехорошей.

"Уже есть такие случаи - фальсификация документов, говорят, что это не нужно, что стоит подождать, и это делают врачи. Значит, внутренней коммуникации также не хватает. Если процент ревакцинировавшихся такой низкий, что-то не выяснено, поскольку у меня, например, вопросов не возникает", – сказал депутат.

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