В начале года в Литве пройдет перепись караимов

В начале 2022 года в Литве пройдет перепись караимов

"2022 год в Литве объявлен годом караимов. Правительство хочет, чтобы мы провели статистическое исследование и представили информацию о караимах: состав семей, образ жизни, хобби и т.д", – сказала представитель Департамента статистики Ванда Вайтекунене.

По ее словам, такое исследование было проведено в 1997 году, сейчас хотят узнать, что изменилось за это время.

Перепись начнется с середины января и продлится до марта. Планируют опросить 200 человек.

С членами общины планируют связываться по электронной почте и по телефону.

По словам Вайтекунене, сейчас составляют список респондентов.

У караимов будут спрашивать, где они родились, как заключали брак (в кенассе или нет), согласились ли бы они на брак детей с человеком другой национальности, хотели бы, чтобы дети знали караимский язык, на каком языке говорят дома, с друзьями, на каком языке думают, смотрят телевизор, слушают радио, где учились караимскому языку.

Кроме того, будут вопросы о том, как они общаются с родителями, другими родственниками, живущими в других странах, на каком языке говорят, к какой религиозной общине себя относят и т.п.

По данным Департамента статистики, в 1989 г. в Литве было 289 караимов, в 2001 г. – 273, в 2011 г. – 241.

Караимы родом с Крымского полуострова. Они живут в Литве с 1397 г. По традиции считается, что 380 караимских семей в ВКЛ из Крыма привез Витаутас Великий после похода в степи, которыми управляла Золотая орда.

Караимов поселили в Тракае, потом они расселились в Биржае, Пасвалисе, Науяместисе, Упите.

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