На третью дозу вакцины организм отреагировал нестандартно, врач объяснила причину

У клайпедчанки Угне после первых двух прививок от ковида была обычная реакция: немного поднялась температура, ломило кости, болела голова. Примерно так было и после ревакцинации вакциной Comirnaty (производитель BioNtech и Pfizer) – поднялась температура до 38 градусов, ломило кости. Женщина пила парацетамол.

Через два дня после вакцинации молодая женщина почувствовала сильный зуд, чесалась спина. В том месте спина покраснела. После лекарств зуд уменьшился, но потом начался в области шеи. Крапивница появлялась несколько раз, Угне сказала, что после первых двух доз крапивницы у нее не было.

Женщина связалась с порталом Delfi, поделилась своей историей и спросила, могло ли это быть реакцией на вакцину. Если да, то почему после первых доз этого не было? Могла ли вакцина вызвать такую аллергию?

Президент Литовских аллергологов и клинических иммунологов, доцент доктор Юрате Стайкунене-Козонис сказала Delfi, что крапивница - это не аллергическая реакция.

"Крапивницей называется хроническое заболевание, проявляющееся появлением неровных, зудящих, красных волдырей на поверхности кожи. Ее может вызвать аллерген. Чаще всего крапивница проявляется у детей. Хроническую крапивницу провоцирует ряд факторов. Провоцирует – значит вызывает косвенно. А вызвать может любая инфекция. Значит, любое воспаление в организме может вызвать крапивницу. Воспаление может появиться и во время инфекции. У детей, например, крапивница может возникать на фоне вирусной инфекции. Сам вирус активирует кожные клетки, и они вызывают крапивницу. Вакцина - слабая инфекция", – пояснила Стайкунене-Козонис.

Врач сказала, что крапивницу могут вызвать даже лекарства, особенно от боли, которые пила женщина, поскольку эти лекарства (ибупрофен или ибуметин) особенно часто провоцируют появление крапивницы.

"Поэтому мы не можем сказать, что крапивница была вызвана вакциной. В литературе есть несколько случаев появления крапивницы после вакцинации. Но так бывает нечасто, нельзя сказать, что после вакцины от коронавируса появляются аллергии. Чаще все же появляется миокардит и перикардит", – заметила Стайкунене-Козонис.

Она сказала, что у людей, у которых часто проявляется крапивница, она может обостриться и во время заболевания COVID-19 или после вакцинации. Чтобы этого избежать, врач рекомендует перед вакцинацией в таком случае за несколько дней до вакцинации и несколько дней после провести обычное лечение от крапивницы.

Стайкунене-Козонис сказала, что аллергия на саму вакцину проявляется крайне редко.

"Во время тестирования в университете выяснилось, что такая реакция бывает и одного из 1000 и то это сомнительные данные. Аллергия на вакцину - очень редкое явление", – сказала врач.

Поскольку крапивница ослабляет иммунитет, человек может заболеть коронавирусом, из-за бреши в иммунной системе.

"COVID-19 не обладает особым влиянием на клетки, но любой вирус ослабляет иммунитет, и тогда обостряются хронические заболевания, которые уже были у человека. Все это временно, но после болезни надо позаботиться о своем иммунитете: принимать антиоксиданты, витамины, пробиотики", – посоветовала врач.

Пресс-секретарь Государственной службы по контролю над лекарствами Айсте Таутвидене сказала, что в информации о вакцине от COVID-19 указано, что среди побочных действий возможна и крапивница. Если появляется сильная аллергическая реакция - крапивница, сыпь, головокружение, нарушение сердечного ритма, нехватка воздуха, рвота, тошнота, нужно сразу же обращаться за помощью к врачу.

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