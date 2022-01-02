После счетов за отопление за ноябрь компенсации попросили в два раза больше жителей, чем в прошлом году

Жители увидели счета за отопления за ноябрь - после этого компенсации попросили в два раза больше жителей, чем в прошлом году.

В квартире Янины, с которой говорили журналисты LNK, температура 22 градуса. Пожилая женщина не жалуется, говорит, что этого достаточно. Дома тепло, но счет за отопление привел женщину в ужас.

"120 евро", – сказала она.

Сосед Янины Владимир получил похожий счет.

После похолодания много платить пришлось почти всем жителям деревни Упите, которые живут в многоквартирном доме.

Однако все они получили компенсации.

"Если бы не компенсации, то выжить не получилось бы. Моя пенсия – 340 евро, если бы я заплатила 120, плюс телефон, за все получилось бы 200 евро. На 100 евро не прожила бы", – сказала Янина.

Бронислава из того же дома сказала, что компенсация составила около 80 евро.

"От 111 отнимите 80 евро, и уже хорошо", – сказала она.

Жители деревни Упите - не исключение.

В Паневежском районе в этом отопительном сезоне гораздо больше людей обратилось за компенсациями.

"Если в прошлом году обратились 1170 жителей, то за 3 месяца этого сезона - 1200", – сказала LNK представитель муниципалитета Паневежского района Виргиния Савицкене.

В Шяуляй выплатили почти в два раза больше компенсаций, чем в прошлом году.

"В прошлом году за компенсациями обратился 3041 человек. В этом году обратились 5000", – сказал заместитель главы администрации Шяуляйского муниципалитета Винцас Урбонавичюс.

"Я плачу столько, сколько меня просят", – сказала одна женщина.

Другая заметила, что живет в реновированном доме, поэтому скачка цен не почувствовала.

Самое дорогое отопление - в столице Литвы.

В октябре в столице за компенсациями обратились 7000 жителей, в ноябре – 15 000. Отопление малоимущих вильнюсцев обошлось государству в почти половину миллиона евро.

"И число просителей помощи выросло, и денежные выплаты на 20% выше, чем в прошлом году", – сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Жители за компенсациями должны обращаться в свой муниципалитет или староство. Заявку можно подать и по интернету, интернете есть и калькулятор, который поможет выяснить, полагается ли человеку компенсация.

"Я не знаю, куда обращаться, поэтому и не иду", – сказала одна пожилая женщина.

Прогнозируется, что в начале года количество обращающихся за помощью вырастет. С января увеличится размер поддерживаемых расходов. Соцмин Литвы уверяет, что денег хватит.

"Дополнительно выделено 16 млн. евро, поэтому хватит", – сказал LNK вице-министр Аудрюс Битинас.

"И муниципалитет в своем бюджете выделил 2 млн. евро. Если увидим, что потребности больше, будем корректировать", – сказал Бенкунскас.

Компенсации могут получить все жители - и те, у кого центральное отопление, и те, кто отапливает дома газом, электричеством, дровами.

"Мы учитываем доходы, имущество не оцениваем, смотрим нормативы. Соответственно учитываем живет человек один или с семьей", – сказал Битинас.

Но компенсации полагаются не всем.

"Это не всегда состоятельные люди, есть среди них и те, у кого несколько больших квартир. Есть клиенты, у которых квартиры 90 и 120 кв. м", – сказал глава Департамента обслуживания клиентов "Вильнюсских теплосетей" Лауринас Якубаускас.

Если человеку компенсация не полагается, а счет оплатить непросто, он может просить отложить оплату счетов, отложенную часть он потом возвращает с процентами.

"Пока к нам обратились 23 клиента, которые попросили отложить выплаты", – сказал Якубаускас.

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