Представители мусульманской общины по традиции после Нового года убирали мусор на Кафедральной площади

Ассоциация Ahmadija, объединяющая членов мусульманской общины, уже шестой год подряд провела волонтерскую акцию по уборке Кафедральной площади после встречи Нового года.

Волонтеры собрали мусор, помогли навести порядок на площади. Цель проекта - поощрение волонтерской деятельности, призвать людей активно праздновать, не мусорить и призывать к созданию благосостояния общества. Проект направлен на мир, социальную гармонию, укрепление взаимоуважения. Город, страна - это дом, а дома должны наводить порядок все.

Ассоциация Ahmadija хочет привить такие добрые начинания и в нашей стране. Первая подобная акция состоялась в 2017 году, тогда в ней участвовали всего 7 волонтеров.

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