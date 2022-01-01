Новый год в Литве начнется с переменчивой погоды

В начале нового года погода в Литве будет переменчивой и теплой. Немного холоднее будет лишь в ночь на воскресенье.

В первый день нового года в Литву придет похолодание. По словам синоптика Витаутаса Сакалаускаса, прохладнее станет после обеда, а утром будет пасмурно и дождливо. Днем будет 2-6 градусов тепла.

К вечеру местами пойдет мокрый снег и даже снег. Усилится ветер. Вечером будет от 1 градуса тепла на юге до 4 градусов мороза на севере страны.

Сакалаускас сказал LRT, что холодная погода продержится только в воскресенье ночью, будет 2-7 градусов мороза, а на северо-востоке до 9-10 градусов ниже нуля. Утром и днем ожидаются осадки - снег, мокрый снег, а потом и дождь.

Днем у моря усилится ветер, до 15-16 м/с. Потеплеет, холоднее будет лишь на востоке страны. В большинстве районов будет 0-4, а около моря – 5-6 градусов тепла.

По словам Сакалаускаса, погода будет переменчивой.

В понедельник будет достаточно тепло, ожидаются дом и туман. Ночью будет около 0, а днем - 1-6 градусов тепла. В середине недели будет около 0, ожидаются смешанные осадки - дождь и мокрый снег, местами снег, больше всего снега выпадет в среду.

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