В Литве празднуют день государственного флага

1 января - День литовского триколора. В это день военные Роты почетного караула поднимут новый флаг на башне Гедиминаса.

Флаг, который видел на башне в 2021 году передадут на хранение вильнюсской гимназии "Свободы".

Флаг ежегодно передают школе, которая отличилась гражданской позицией и патриотизмом. Эта традиция действует с 2005 года.

Вильнюсская гимназия "Свободы" была выбрана за целенаправленную деятельность, оправдывающую ее название, за то, что в ней хранят память о резистенции, а также за активную деятельность, которая сплачивает общину Новой Вильни, вовлекает другие школы.

Триколор как символ свободной Литвы 1 января 1919 года на башне Гедиминаса впервые вывесил отряд из 10 добровольцев: офицер Казис Шкирпа, чиновники военного сектора Йонас Нистялис и Пятрас Гужас, военные Альбинас Рауба, Ромуальдас Марцалис, Пранас Палуска, Йонас Норвила, Микас Сливаускас, Винцас Степонавичюс и Стасис Буткис.

После поднятия флага звучал оружейный залп, собравшиеся исполнили гимн страны. В тот раз триколор провисел недолго.

6 января 1919 г. Вильнюс заняли большевики и сорвали зеленую и желтую полосы триколора.

Литовский флаг вернулся на башню только 7 октября 1988 года, а после восстановления независимости Литвы 1 января было объявлено днем государственного флага.

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