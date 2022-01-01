В новогоднюю ночь в Вильнюсе фейерверков не было, но праздник состоялся

Рита Гечюнайте ru.DELFI.lt

Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Традиции встречи Нового года меняются во всем мире. В Вильнюсе уже два года подряд не было традиционных фейерверков. В прошлом году их отменили из-за пандемии, а в этом от них отказались, чтобы защитить от стресса животных и птиц, а также, чтобы снизить загрязнение окружающей среды. В Вильнюсе не было и концерта, зато праздничными светоинсталляциями украсили колокольню Кафедрального собора.

Несмотря на пандемию, у жителей была возможность праздновать Новый год в городе - в кафе, ресторанах и барах. В Новогоднюю ночь в городе дежурили усиленные наряды полиции. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!