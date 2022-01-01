Несмотря на пандемию, у жителей была возможность праздновать Новый год в городе - в кафе, ресторанах и барах.

В Новогоднюю ночь в городе дежурили усиленные наряды полиции.

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