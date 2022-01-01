Коронавирус в Литве: 1945 новых случаев и 12 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1945 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

7 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

714 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом - 6875 человека.

В больницах лечении от COVID-19 проходят 967 человек, 95 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 737 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 13,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 520 000 человек, умерли больше 7400 человек.

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