Президент с супругой поздравили жителей Литвы: пусть надежда на лучшие времена сближает нас!

Президента Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене накануне Нового года обратились к жителям Литвы с поздравлением. Они пожелали, чтобы 2022-й стал годом благородных целей и последовательных действий.

Дорогие жители Литвы!

Сегодня вечером, когда мы отсчитываем последние минуты уходящего года, я хочу поблагодарить вас. Сказать спасибо всем, кто в это непростое время поддерживал друг друга, объединял сообщества, искренне старался помочь другому, часто совершенно незнакомому человеку. Каждый в отдельности и все вместе мы еще раз продемонстрировали силу Литвы.

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Пусть этот вечер станет новым началом для каждого из нас! Давайте отправимся в путь, вновь вдохновленные, и пусть надежда на лучшие времена сближает нас!

Давайте встретим наступающий год сильными, и будем смело смотреть в будущее! Пусть 2022-й станет для нас годом благородных целей и последовательных действий!

С Новым годом!

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