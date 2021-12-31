Поздравляем с Новым годом активного читателя!

Спасибо, что были с нами и в 2021 году. Больше миллиона активных пользователей за месяц в терминах подсчета интернет-аудитории. Но "активные читатели" звучит гораздо лучше и гораздо содержательнее.

Возможно, так случилось из-за пандемии, хотя, если честно, хочется верить, что это результат работы команды Delfi, но этот был год очень активного читателя.

Он хорошо знает наших авторов, знакомится с материалами на всех платформах (сайт, FB и Youtube каналы, Instagram и Telegram, Spotify) или выбирает ту, что удобнее, регистрируется и оставляет отзывы, пишет нам письма, хвалит, критикует (порой очень жестко), рассказывает свои истории, делится фото и видео.

Причем активность, как показывает статистика, не зависит от географии — Литва, Беларусь, Россия, Украина, Латвия, Эстония, Грузия, США, Германия и Польша, Казахстан и Молдова. И это только первая десятка и те страны проживания наших читателей, что ближе к ней.

Масштаб доверия и интерес обязывают, поэтому и в наступающем году вас ждут новые темы, передачи, проекты, собеседники, которые ответят на самые важные и актуальные вопросы.

Давайте встречать и этот Новый год вместе!

Желаем Вам счастья, любви, удачи, здоровья и благополучия!

С Новым годом!

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