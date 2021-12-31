Адамкус критикует решение открыть тайваньское представительство: убытки огромны

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус критикует решение открыть в Вильнюсе тайваньское представительство.

По его словам, убытки от конфликта с Китаем огромны.

"Сложившаяся с Китаем ситуацией, мне кажется, (такова - ред.) что убытки огромны, а это совершенно было не нужно. Нужно было продискутировать, согласовать, с Сеймом, с правительством, с президентом, и только (после - ред.) принятия решения, что лучше - поддержка или ее отсутствие, признание Тайваня или непризнание", - сказал Адамкус в обнародованном в пятницу интервью LRT.

По его словам, "это признание первым должен был сделать мир, те крупные державы, у которых есть влияние, и их решение должно было бы дать результаты, а не маленькая Литва".

"С уважением к этой маленькой Литве, склоняю голову перед ней, но не это нам не под силу, не нам (показывать) пример, как должен поступать мир, таких вещей во внешней политике не может быть, и я надеюсь, что это не повторится", - сказал экс-президент.

Отношения Литвы и Китая заметно ухудшились после того, как Вильнюс разрешил действовать в стране тайваньскому представительству и использовать в названии имя острова. Эксперты говорят, что на китайском языке название этого представительства звучит как "Представительство Тайваня".

Пекин усмотрел в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

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