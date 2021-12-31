Горючее в странах Балтии за этот год подорожало на 22-45%

Горючее в странах Балтии за этот год сильно подорожало. Минимально выросли цены на дизельное топливо, максимально - на сжиженный газ.

Самые дешевые бензин и дизтопливо сейчас в Латвии, а сжиженный газ - в Литве. В Эстонии цены на горючее - самые высокие в регионе, показывают накапливаемые агентством BNS данные о средних ценах на горючее на заправочных Circle K в столицах Балтийских государств.

В последний день этого года цена на самый популярный бензин 95-ой марки в Вильнюсе была 0,357 евро за литр или на 31,9% выше, чем 31 декабря 2020 года -1,476 евро. Цена в Риге выросла на 0,265 евро или на 22,3% до 1,454 евро, в Таллине - на 0,370 евро или на 32,2% до 1,519 евро.

Бензин 98-ой марки стоит соответственно 1,575 евро, 1,504 евро и 1,569 евро за литр.

Литр дизтоплива в Вильнюсе за год подорожал на 0,287 евро или на 26,6% до 1,366 евро за литр, в Риге - на 0,235 евро или на 22,2% до 1,294 евро, в Таллине - на 0,360 евро или на 36,8% до 1,339 евро.

Средняя цена на сжиженный газ для автомобилей в Вильнюсе выросла на 0,239 евро или на 44,8% до 0,772 евро, в Риге - на 0,250 евро или на 45,0% до 0,805 евро, в Таллине - на 0,210 евро или на 35,0% до 0,810 евро за литр.

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