Часть жителей со следующего года повторно окажется в списке накопителей частной пенсии

Жители Литвы, которые три года назад отказались от дополнительного пенсионного накопления, должны помнить, что с Нового года их снова включат в списки. Определиться они должны до конца июня.

По действующему порядку, если человек младше 40 лет отказался от пенсионного накопления, то каждых три года ему будут предлагать вернуться в систему. Значит, в 2022 году на это должны обратить внимание те, кто отказался от накопления средств на пенсию в 2019 году.

Если 2 января 2022 года этим людям будет меньше 40 лет и они работают, им снова придется решать, участвовать ли им в пенсионном накоплении.

Решение должны принять и те, кто в 2019 г. на неопределенный срок приостановили участие в пенсионном накоплении, в противном случае деньги будут переводить автоматические. Эти жители должны определиться до 30 июня.

По данным "Содры", в 2019 г. в частное пенсионное накопление вовлекли 132 394 человек, из них 61 073 остались в системе, а 59 092 отказались от этого.

"Пока неясно, сколько людей повторно попадут в списки, первые сообщения жители получат 11 января", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

О своем нежелании участвовать в системе жители должны информировать "Содру" - через личный кабинет на сайте "Содры", по почте или посетив отделение.

"Если житель пропустит срок, у него еще будет шанс отказаться, если он не смог подать документы на отказ по важной причине. Важность причины оценит работник "Содры", – сказано на сайте Фонда социального страхования.

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка критиковал принудительное вовлечение жителей в систему частного пенсионного накопления.

"Я считаю, власти должны честно взять на себя ответственность, если они думают, что такое вовлечение людей - хорошее дело, то надо, чтобы все участвовали в накоплении поголовно, чтобы не было возможности выйти из системы. Или чтобы все делали самостоятельный выбор. Происходящее сейчас - отлов людей. Может, человек не заметит, пропустит срок отказа. Зачем это нужно? Просто власти не осмеливаются принять законы, поскольку тогда нужны будут серьезные аргументы для вовлечения человека в систему, а сейчас на критику отвечают - у людей есть выбор", – сказал профессор.

По его словам, пенсионные фонды - такой же бизнес, но ему выгодно искать клиентов через мощь политиков.

"Я считаю, что правительство не должно принудительно вовлекать все в систему и не должно дополнительно финансировать. В прошлом году правительство выделило на это 170 млн. евро. Это будет намного полезнее, тогда владельцы пенсионных фондов начнут объяснять жителям, какую выгоду те могут получить, будут представлять результаты, будут работать, как обычный бизнес", – сказал Лазутка.

В Литве пока жители не могут забрать все накопленные в таких фондах средства, если накопили больше 5000, но меньше 60 000 евро. Įstatymas

В Эстонии с 2021 год жители могут забрать всю накопленную в таких фондах сумму.

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