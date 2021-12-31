В реке Дане обнаружены загрязнения нефтепродуктами

В ночь на пятницу в Клайпеде в реке Дане были обнаружены загрязнения нефтепродуктами, в муниципалитете состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в реке Дане обнаружили большое количество загрязнений, чувствуется запах нефти. Выяснилось, что загрязнения охватили большую территорию - от устья Дане до залива и Биржевого моста.

Установили боновые заграждения. Специалисты департамента охраны природы взяли образцы загрязнений, чтобы выяснить их состав.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас в фейсбуке сообщил, что загрязнения попали в реку из Куршского залива.

По его словам, в пятницу утром в муниципалитете состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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