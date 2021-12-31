Министр экономики Литвы: с Китаем мы должны говорить голосом ЕС

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что Евросоюз (ЕС) должен реагировать сплоченно на давление Китая в отношении Литвы.

"Очень важно, чтобы была поддержка Евросоюза. Литва всегда стремилась к европейскому диалогу с Китаем в формате 27+1, и это, видимо, тот случай, когда формат 27+1 должен показать, что он реально работает, так как сегодня это Литва, а завтра - любая другая страна", - в интервью Delfi в пятницу заявила Армонайте, имея в виду формат общения с Китаем, в котором принимают участие все страны ЕС.

"Такие небольшие сигналы, что у одной европейской страны, у соседней даже с нами страны, какие-то грузы задерживаются, мы начинаем получать. Мы должны говорить с крупной страной, какой является Китай, мощным голосом, какой есть у ЕС", - отметила она.

Министр признала, что получает от зарубежных инвесторов информацию о давлении со стороны Китая.

"Мы получили обращение ассоциации предприятий Германии, адресованное министру иностранных дел и мне. Мы с инвесторами и напрямую постоянно общаемся. Эта озабоченность была высказана нам и раньше", - добавила Армонайте.

Она сомневается, что существует реальная угроза того, что крупные международные компании уйдут из Литвы.

Китай в последнее время выражал протесты по поводу развития экономических связей Литвы с Тайванем, открытия представительства острова в Вильнюсе.

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