Путин не поздравил с Новым годом президентов страна Балтии, Украины и Грузии

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Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав 42 государств, в том числе США и Ватикана. В поздравлении не оказалось имён президентов Литвы, Латвии и Эстонии, Украины и Грузии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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