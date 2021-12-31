Вице-министр здравоохранения рассказала о причине ухода с поста

Вице-министр здравоохранения Литвы Живиле Симонайтите рассказала в фейсбуке, почему она решила уйти с занимаемого поста.

Она написала, что ее часто спрашивали, почему она согласилась на эту должность.

"Год назад, когда я стала вице-министром, меня часто спрашивали: "Почему?" Нет, не так, чаще спрашивали: "Так что будете делать с COVID?" и "Где план из 130-ти пунктов?", – писала она в фейсбуке.

Тогда Литва лидировала по количеству новых случаев, "вот-вот должна была прибыть вакцина".

"Логистика была не подготовлена, истекали сроки договоров с лабораториями о ПЦР-тестах, тестов на антигены тогда вообще не было, они "заблудились" в госзакупках... но... у меня был ответ на эти вопросы – меня пригласили присоединиться, верили, что я могу помочь, а мне оставалось делать все, что я умела, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни (даже "паспорт возможностей" еще предстояло создать...)", – писала Симонайтите.

31 декабря - последний ее день на посту вице-министра.

"Сегодня, в канун Нового года, когда многие дают обещания на следующий год, составляют их список, я делаю иное – говорю "С Богом" Минздраву. Работа здесь была великолепной – в течение года была масса вызовов, открытий, знакомства с людьми, которые посвятили себя Литве. Спасибо всем и каждому, кто надеялся, жертвовал и делал больше, чем его просили. Вы все вместе создаете такую Литву, в которой жизнь прекрасна! А меня ждет новый этап. Понимаю, что снова спросят: "Почему?" Как и: "Что дальше?" Подробно на них отвечу в следующем году", – списала Симонайтите.

Она уходит с должности по собственному желанию. Симонайтите занимала должность вице-министра здравоохранения чуть больше года - с середины декабря прошлого года. До этого Симонайтите работала заместителем государственного контролера, еще раньше - директором Департамента аудита управления Госконтроля. У нее есть степень доктора социальных наук, полученная в Вильнюсском университете. Политик работала в Госконтроле с нынешним министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, который и пригласил ее занять должность вице-министра.

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