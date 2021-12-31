За семь дней семья объехала 50 наряженных елок

Для одних рождественские елки - пустяк, другие с трудом заставляют себя поехать и посмотреть на елки в других городах, но есть и те, кто задается целью увидеть как можно больше зеленых красавиц и устраивает настоящий тур. К таким людям относится Росита. Женщина с двумя дочерями за 7 дней объехала 50 литовских городов и рассказала – захватывающую дух красоту можно увидеть не только в больших городах.

"Мы любим путешествовать, объехали много мест в Литве и продолжаем ездить по нашей стране. Хочется показать ее растущим детям, рассказать как можно больше, а объехать елки решили впервые", – рассказала Росита Виржинтене из Шяуляй.

Она отметила 50 городов, в которых живет больше 5000 человек, и с 8- и 10-летней дочерями отправилась в путь. На это ушло семь дней. Росита рассказала, что можно было объехать все и быстрее, но они старались разумно планировать свои выезды, чтобы в темное время суток не приходилось сидеть за рулем.

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