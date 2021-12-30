В парламенте Литвы – праздничное настроение: выплачена 13-я зарплата

В декабре работники парламентской канцелярии получили 13-ю зарплату. Эту информацию Delfi подтвердил канцлер парламента Модестас Гелбуда.

"Да, могу подтвердить, такое решение было принято, и мы рады, что мы можем выплатить ее работников впервые с 2008 г. Тогда в последний раз принималось такое решение. Я думаю, это хорошее и логичное решение, канцелярия должна поощрять работников", – сказал канцлер.

Он пояснил, что надбавка была равна зарплате.

По примеру, с которым ознакомился Delfi, работник канцелярии 30 декабря вместо 760 евро (аванс был выплачен отдельно) получил 1560 евро.

"Я конкретно не могу сказать, кто и сколько получит, не могу комментировать, но надбавки получат все работники", – сказал Гелбуда.

Он указал, что это решение принял он.

"Я как канцлер много общаюсь с профсоюзами, с советом работников. Мы провели ряд сравнений наших зарплат с зарплатами в других учреждениях. Профсоюзы написали ряд обращений в правление парламента. Тут совпали ожидания профсоюзов, их требования и моя идея как канцлера по улучшению условий, поощрению работников", – сказал он.

На выплату надбавок использовали средства канцелярии на 2021 год. В бюджете на этот год канцелярии выделили 35,212 млн. евро.

По данным "Содры", 28 декабря в канцелярии парламента работал 1091 человек, средняя зарплата составляла 2072,84 евро "на бумаге" (1283 евро "на руки").

Пресс-секретарь парламентской канцелярии Артурас Зеленякас сказал, что около 950 работников канцелярии получили премии впервые с 2008 года.

"Работники, которые проработали больше 6 месяцев, получат премию в размере 73% зарплаты. Проработавшие 3–6 месяцев - 40%, а трудоустроившиеся после 1 октября – 20% зарплаты. На выплату этих премий выделили 1,0557 млн. евро", – сказал он.

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