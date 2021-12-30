Жителей просят почистить дорогу к контейнерам

В этом году жителей Литвы радует настоящая зима. К сожалению, не всех снег радует. Для "Вильнюсского администратора системы отходов" (VASA) зима начинается с новых вызовов: скользких дорог и снежных наносов. Представители VASA просят жителей по мере возможности убрать снег и посыпать дороги, ведущие к контейнерам, чтобы к ним могли подъехать.

Работникам VASA каждый день приходится сталкиваться со скользкими и нечищенными дорогами. Однако, по их словам, такое бывает только в садоводческих товариществах и в районах индивидуальных домов.

"Работники VASA, если им сообщают о невывезенном мусоре, сразу же контактируют со службами, отвечающими за уборку дорог, к руководителям садоводческих товариществ и жителям, просят привести в порядок дорогу, тогда все контейнеры будут обслуживать по графику", сказала пресс-сектретарь VASA Симона Грикшайте.

Если работник компании VASA не может подъехать к контейнеру, то в следующий раз машина за мусором приедет в установленное в графике время.

"В таких местах, куда сложно подъехать, устанавливают дополнительные контейнеры для общего пользования, чтобы у жителей индивидуальных домов было куда выбрасывать мусор, пока не вывезли мусор из их контейнеров", - сказала представитель VASA.

Эта просьба компании не касается жителей многоквартирных домов. Здесь сталкиваются с иными проблемами - подъезд к контейнерам часто заставляют машинами. Поэтому жителей просят соблюдать правила и не оставлять автомобили в неположенном месте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!