Предварительная инфляция в Литве в декабре составила 10,7%

В Литве в декабре, по предварительным оценкам, месячная инфляция, рассчитанная в соответствии с согласованным с другими странами Евросоюза (ЕС) индексом цен, составила 1,3%.

Согласованная предварительная годовая инфляция (в декабре по сравнению с декабрем 2020 года) была 10,7%, сообщил Департамент статистики на основании неокончательных данных.

Департамент сообщает, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на жилищные и транспортные товары и услуги, поставки электроэнергии, воды и газа и прочего топлива, пищевые продукты и безалкогольные напитки.

В ноябре месячная инфляция, рассчитанная на основании Согласованного с другими странами Евросоюза (ЕС) индексом потребительских цен, составила 0,9%, годовая – 9,3%, а среднегодовая – 3,7%.

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