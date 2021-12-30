Советник президента: обязательная вакцинация должна сопровождаться возмещением ущерба

Президент Литвы Гитанас Науседа считает обоснованным предложение об обязательной вакцинации для работников определенных секторов экономики, однако одновременно необходимо предложить и механизм компенсации ущерба, заявила советник президента по социальным вопросам Ирена Сегаловичене.

"Президент уже ранее не раз заявлял, что видит обоснованность такого решения, особенно когда речь идет о жизненно важных секторах. Однако президент высказывает и обязательные, по его мнению, условия. Если государство вводит обязательную вакцинацию, оно одновременно должно создать и систему возмещения ущерба", - в четверг в интервью госканалу LRT заявила Сегаловичене.

Она также добавила, что "обязательная вакцинация и возмещение ущерба должны идти в тандеме".

"Такую практику мы видим в других странах, таким способом государство принимает на себя ответственность за такую обязанность, за возможные последствия и дополнительно увеличивает доверие к вакцинам", - отметила советник президента.

Правительство в среду предложило сейму принять поправки к закону, вводящие обязательную вакцинацию от коронавируса для работников медицинского и социального секторов.

Если правительство одобрит проект поправок, то он поступит в сейм, который и примет окончательное решение. Премьер Ингрида Шимоните предложила обсудить поправки в срочном порядке, чтобы они могли быть приняты во время продленной сессии сейма 11 января.

В проекте предлагается, чтобы во время экстремальной ситуации из-за инфекционного заболевания или карантина работники определенных сфер могли работать только после прививки от этого заболевания и только до тех пор, пока будут считаться имеющими иммунитет от этой болезни.

Предлагается ввести поправки с 14 февраля.

Исключения будут для тех работников, которые не могут привиться по медицинским причинам, а также тем, кто переболел, пока они будут считаться имеющим иммунитет.

Не привившиеся и не попадающие под исключение работники не смогут работать контактным способом: если характер работы позволят, они могут работать удаленно, если нет - переведены на другую должность, где не нужно прививаться, а если такой возможности нет - отстранены от работы без выплаты заработной платы.

Через три месяца после отстранения от работы работодатель должен будет расторгнуть с ними трудовой договор без предупреждения и без выплаты выходного пособия.

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