Янина из Дзукии рассказала, какой будет оставшаяся часть зимы, и когда придет весна

Янина Янушаускене из Марцинкониса с детства наблюдает за природой и записывает свои наблюдения. Она сказала, что настоящие холода этой зимой еще не наступили, но они еще будут.

В межпраздничный период Янина продавала дары леса на своем обычном месте у дороги Вильнюс-Друскининкай, около Меркине.

"Как я и говорила, в декабре погода переменчивая, поэтому сложно сказать, в какой день потеплеет, а когда пойдет снег, погода очень быстро меняется. Так будет всю зиму. О ранней зиме свидетельствовало поведение кротов и птиц, но зима такая, что на 3-4 дня приходят морозы, а затем снова мокрый снег", – сказала женщина.

"По тому, какой была рождественская ночь, могу сказать, что январь будет отличаться зимней погодой, особенно после 6 января. Пока не могу сказать, какой день будет самым холодным, потому что мало времени провожу на природе", – продолжила она.

"В этом году земля должна промерзнуть. После Нового года начнется настоящая зима. Но и тогда будут оттепели", – прогнозировала Янина.

"В прошлом году я говорила, что настоящая зима начнется с середины января, а в этом году она начнется раньше - с 6 января. Если морозы будут до 20 градусов - это будет много, но 30-градусных морозов, думаю, не будет", – сказала она.

По ее словам, весна в 2022 году ранней не будет.

"Весна придет нескоро и затянется. В марте будет идти мокрый снег, в апреле погода уже будет лучше, и снега уже не должно быть", – рассказала Янина.

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