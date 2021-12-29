Правительство Литвы предусмотрело 6 млн евро для пострадавшего от Китая бизнеса

Правительство Литвы на заседании в среду наметило выделить 6 млн евро пострадавшему от Китая бизнесу.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, средства будут выделены на поощрение конкурентоспособности и диверсификацию рынков.

"С учетом геополитической напряженности, проблем, с которыми сталкивается бизнес сегодня в Китае, особенно экспортирующий бизнес, предлагается средство - 6 млн евро сверхконтрактно из средств бывшей финансовой перспективы, из Европейского фонда регионального развития на поощрение конкурентоспособности бизнеса", - сказала Скайсте на заседании правительства.

"Оно будет предназначаться для диверсификации рынков и для того, чтобы были найдены другие вероятные партнеры по бизнесу, так как есть проблемы с экспортом в Китай", - сказала она.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что 5 млн евро пойдут на презентацию продукции предприятий за рубежом, а 1 млн евро - на расходы по сертификации продуктов.

"Намечена презентация продукции предприятий за рубежом, участие в выставках, бизнес-миссиях, что очень важно для бизнеса, для поиска новых партнеров, для презентации своих услуг, продуктов на новых рынках", - сказала Армонайте.

"Мы понимаем, что это, по сравнению со всем масштабом проблемы, не самое большое средство, но мы надеемся, что тому бизнесу, который проактивно ищет возможности диверсификации, это поможет", - сказала она.

Армонайте также сказала, что с Еврокомиссией сейчас обсуждается пакет оборотных кредитов на сумму 130 млн евро. Максимальная сумма кредита, которым может воспользоваться предприятие, составит 5 млн евро. Вернуть кредит нужно будет в течение 12 месяцев.

Из-за развития Литвой связей с Тайванем и открытия его представительства в Вильнюсе Китай осенью остановил грузовые поезда в Литву, выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил для литовских предприятий лимиты кредитования и повысил цены, кроме того, вычеркивал страну из таможенных систем.

Также сообщается, что Китай оказывает давление на зарубежные предприятия, чтобы они не использовали производимые в Литве компоненты.

По данным Департамента статистики Литвы, в январе-сентябре 2021 года объемы литовского экспорта в Китай составляли 184,6 млн евро.

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