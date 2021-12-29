Жители Литвы за новогоднюю вечеринку не жалеют и 600 евро

В прошлом году из-за карантина жители Литвы не могли праздновать Новый год в кафе и ресторанах, а в этом году не жалеют денег за такую возможность. По словам президента Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалды Шишкаускене, цены очень разные, но нашлись люди, которые не жалеют и 600 евро за новогоднюю ночь.

В передаче "Утро на Delfi" Шишкаускене рассказала, что в этом году литовцы начали бронировать места для празднования заранее. Одни делали это летом, а пик пришелся на октябрь.

По словам президента ассоциации, в этом году больше всего людей соберется на курортах, люди отправятся в гостиницы со СПА-центрами и останутся там больше чем на одну ночь. До праздника осталось всего два дня, однако свободные места еще можно найти.

"Например, Radisson, у них 460 номеров или Marriot - 200 номеров. Насколько мне известно, Hilton уже заполнен. Городские гостиницы предлагают разные программы. В гостиничном ресторане может быть отдельная программа, тогда цена выше, можно просто выпить в баре шампанского и съесть закуски, тогда получится дешевле, можно и номер заказать", – сказала Шишкаускене и ответила тем, кто сравнивает цены в Литве с египетскими.

"Они должны сказать, с чем сравнивают. Если три звезды в Египте с 5 - в Литве, то конечно, но ведь там сезон длится 12 месяцев, а у нас - 3. В этом разница, сейчас еще прибавляются расходы на энергоресурсы. Раньше за отопление счет составлял 5000 евро, а сейчас - 30 000, плюс повысили зарплаты... но такое наблюдается во всех секторах.

Цены очень разные. Одни бронируют без ужина и без программы, другие и с тем и с другим, плюс 10 видов шампанского и блюд. Такой вечер уже стоит 600 евро на человека, но свободных мест уже практически нет", – сказала она.

Шишкаускене советует праздновать Новый год в другом городе.

"Неважно, в каком. Везде есть красивые гостиницы, просто смените обстановку", – советует она.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что сейчас в Паланге заняты 50-60% гостиниц.

"А на Новый год людей всегда бывает много. Местами занято 90-100%, гостей будет много. Предложения привлекательные и их много. На любой вкус и в разную цену, начиная с ужина за 40 евро (шампанское и закуски, плюс позже можно выбрать блюдо из меню), за 70 евро с ужином, а есть ужин из 3, 5 или 7-ми блюд за 120-200 евро. В ресторанах такие цены", – сказала она, заметив, что свободные места еще есть.

"Я наблюдаю смену клиентов. Иногда люди звонят, отзывают бронь из-за болезни или каких-то других обстоятельств, смена есть. Можно звонить и интересоваться", – сказала она.

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